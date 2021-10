Vida, a una dura visita para agigantar sus números como líder: Así se jugará la jornada 13 del Apertura

La jornada 13 del Torneo Apertura 2021 no se detendrá pese a la triple ventana de la fecha FIFA en donde la Selección de Honduras contará con algunos de los futbolistas del ámbito local.

Los cinco partidos correspondientes a esta calendarización se jugarán todos el día sábado 09 de octubre, eso sí, en horarios diferentes.

El juego entre UPN y Vida acaparará todos los focos por el buen momento de ambos clubes en lo que va del Torneo Apertura 2021. Los Cocoteros de Fernando Mira como líderes con 25 unidades siendo imparables y los Estudiantes siendo la revelación con buen fútbol con Raúl Cáceres.

En cuanto a los equipos denominados 'grandes' no deberían tener problema para vencer a sus rivales. Marathón recibiendo a Honduras, Olimpia a Real Sociedad, y Real España junto a Motagua visitando a Victoria y Motagua respectivamente.

JORNADA 13 COMPLETA, SEGÚN EL CALENDARIO I 09 de octubre

Marathón vs Honduras Progreso I 3:00 PM (Estadio Yankel Rosenthal)

Lobos UPNFM vs Vida I 3:00 PM (Estadio Marcelo Tinoco)

Victoria vs Real España I 7:00 PM (Estadio Municipal Ceibeño)

Olimpia vs Real Sociedad I 7:00 PM (Estadio Nacional)

Platense vs FC Motagua I 7:00 PM (Estadio Excélsior)