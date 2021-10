Kevin López se viste de héroe y firma hattrick en paliza del Motagua sobre el Victoria

Follow @GustavoRocaGOL

Motagua no tuvo ningún tipo de compasión con el Victoria. Los azules, que no son un equipo goleador, esta vez se destaparon y apabullaron 5-0 al club dirigido por Salomón Nazar, el Victoria, con un Kevin López que se convirtió en héroe.

El 'Choloma' firmó un hattrick y una asistencia en un juego donde al equipo ceibeño le salieron chispazos de buen futbol que al final no le ajustaron ni para llegar al descuento. Jonathan Rougier fue un espectador más, sobre todo en el segundo tiempo.

Los emplumados deshicieron a un Victoria que luce muerto. Solo fue el arrancón con la llegada del profesor Nazar, pero volvieron a las andadas, sin embargo, no son últimos, ya que el peor equipo del Apertura-2021 es el Platense de 'Primi' Maradiaga.

Kevin López llegó a cinco goles en el torneo con el Motagua. FOTO: Marvin Salgado

Motagua montó su fiesta en el Nacional y fue precisamente Kevin López quien comenzó con la paliza con su doblete al 24' y 33'. El primero luego de ser habilitado con un excepcional pase de Youstin Obando, quien reapareció. En el segundo tras la floja marca del conjunto blanquiazul.

Luego de eso, en el segundo tiempo el Ciclón Azul siguió con el festín. Marcelo Pereira marcó de cabeza al 65' tras un tiro libre ejecutado por el mismo 'Choloma' López, sin embargo, el defensor estaba claramente en posición adelantada pero el árbitro Miguel Herrera dejó que todo siguiera. Era el 3-0.

Al 71' ya con el Victoria descompuesto aún más pero con un equipo fresco por los cambios, un horror de Carlos Palacios condenó a la jaiba brava. El defensor y capitán le regaló el balón al iluminado Kevin López y sin problema decretó el 4-0 ante el colombiano William Robledo.

Marcelo Pereira también se llevó su gol en la paliza nate el Victoria. FOTO: Marvin Salgado.

Pero la parranda azul la iba a continuar Josué Villafranca, quien no iba a desaprovechar la oportunidad para volver al gol y firmaría el quinto al 82' esto después de un pase de cabeza dentro del área de Gonzalo Klusener y en la línea de gol solo ponerle la testa y empujar el balón hacia las redes. ¡Jaque mate!

Motagua liquidó a un equipo que no quiere nada. No atacó en el segundo tiempo, deambuló por el campo del Nacional y al final lo pagó caro con una paliza de escándalo y donde el equipo azul encadenó ya 13 juegos sin perder en su feudo ante el Victoria.

Victoria no levanta cabeza. El conjunto ceibeño se llevó una paliza monumental de Tegucigalpa. FOTO: Marvin Salgado.

FICHA TÉCNICA DEL MOTAGUA vs VICTORIA

3 de octubre del 2021. Juego por la fecha 12 del Apertura-2021 de la Liga Nacional de Honduras

(5) MOTAGUA - Jonathan Rougier; Diego Rodríguez, Wesly Decas, Marcelo Pereira, Marcelo Santos; Héctor Castellanos (JOnathan Núñez, 83'), Juan Delgado, Youstin Obando (José Albino, 54'), Iván López (Josué Villafranca, 73'); Marco Vega (Gonzalo Klusener, 54') y Kevin López (Carlos Mejía, 73').



Suplentes: Marlon Licona, Fabricio Galindo, Carlos Meléndez, Omar Elvir, Carlos Fernández, Jonathan Núñez, Gonzalo Klusener, Jessé Moncada, Josué Villafranca, Breyner Maradiaga, Carlos Mejía, José Albino.



DT: Diego Vázquez (ARG)



Goles: Kevin López (24', 33', 71'), Marcelo Pereira (65'), Josué Villafranca (82').



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) VICTORIA - William Robledo; José David Velásquez, Kenny Bodden, Carlos Palacios, Alexy Vega (Durvin Sánchez, 46'); Damín Ramírez (Edwin Álvarez, 46'), Marlon Flores, Marcelo Espinal (Maynor Colón, 46'), Óscar Suazo, Marcelo Canales (Edgar Cabrera, 68'); Andrés Rentería (Josué Galindo, 68').



Suplentes: Edward Flores; Edgar Cabrera, Yosimar Maradiaga, Durvin Sánchez, Maynor Colón, Kenneth Hernández, Josué Galindo, Edgar Álvarez, Luis Carlos Antuna.



DT: Salomón Nazar



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Marcelo Espinal, José Velásquez.



Tarjetas rojas: No hubo.



Estadio: Nacional, Tegucigalpa



Árbitro: Miguel Herrera