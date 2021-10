Los partidos de la triple fecha FIFA de octubre del Octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022

Follow @GustavoRocaGOL

Consumadas las tres primeras fechas del clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, que dejó a la Selección de México como líder de la contienda con siete puntos, ahora se vienen las próximas tres jornadas, que se disputarán en este mes de octubre.

Honduras juega dos partidos de local y visita a México en la quinta jornada el domingo 10 de octubre a las 5:00 de la tarde. Los otros dos duelos de la "H" son de local ante Costa Rica y Jamaica el 7 y 13 del mismo mes, respectivamente.

México, el líder, aparte del compromiso ante los catrachos jugará de local en la jornada 4 ante Canadá y cerrará esta triple fecha FIFA en el estadio Cuscatlán midiéndose a su similar de El Salvador, que estará obligado a sumar de tres.

Estados Unidos jugará en la cuarta fecha contra Jamaica en casa, luego en la quinta visita Panamá y culminará estas jornadas también jugando de local contra el representativo de Costa Rica, sin Manfred Ugalde y Giancarlo González, quienes renunciaron a la selección de Luis Fernando Suárez.

Los ticos, además del encuentro que sostendrán ante Estados Unidos en la fecha seis, en la quinta lo harán ante El Salvador de local y abrirán la triple fecha de este mes en suelo catracho para verse de cara con Honduras, una selección golpeada con urgencia de sumar, al igual que ellos.

La triple fecha FIFA de octubre en Concacaf

JORNADA 4 (Jueves 7 de octubre)

5:30 pm | Estados Unidos vs Jamaica

6:05 pm | Honduras vs Costa Rica

7:40 pm | México vs Canadá

8:05 pm | El Salvador vs Panamá



JORNADA 5 (Domingo 10 de octubre)

4:00 pm | Jamaica vs Canadá

4:00 pm | Costa Rica vs El Salvador

4:00 pm | Panamá vs Estados Unidos

5:00 pm | México vs Honduras



JORNADA 6 (Miércoles 13 de octubre)

5:00 pm | Estados Unidos vs Costa Rica

5:30 pm | Canadá vs Panamá

6:05 pm | Honduras vs Jamaica

8:05 pm | El Salvador vs México