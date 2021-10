Periodista Alejandro de la Rosa confiesa el increíble motivo por el que abandonó ESPN por TUDN

Alejandro de la Rosa es otro de los periodistas que decidió abandonar ESPN y seguir su prometedora carrera en la competencia. El mexicano dio un giro profesional a su vida en 2018 cuando se sumó a las filas de TUDN, empresa televisora con la que tuvo contactos desde cuatro años antes.

Adriana Monsalve y el duro momento que la hizo dejar ESPN

''Estaba por renegociar contrato en ESPN y las negociaciones no empezaron muy bien. Cuatro años antes (2014) ya me había buscado Univisión Deportes para irme a Miami, en ese entonces les avisé en ESPN que me buscaban de otro medio, incluso les presenté la oferta. No fue por presionar, se llegó a un arreglo y en aquel entonces me dijeron que querían darle un giro a sus programas, involucrar a gente más joven, pero al paso de los años vi que eso no se daba'', relató Alejandro en una charla con su colega Toño de Valdés.

De la Rosa confesó que se había cansado de estar en los mundiales transmitiendo desde una azotea y no en los estadios sede. También afirmó que dejó ESPN por TUDN porque la primera compañía estaba prácticamente tapada por veteranos.

''Me di cuenta que con nombres como José Ramón, Faitelson, Gómez Junco, Hugo y muchos más en los grandes programas iba a ser muy difícil tener más exposición. Ya también tenía la cosquilla de tener eventos en vivo, de cubrirlos presencialmente y pensé en TUDN porque tienen todo lo grande como Juegos Olímpicos, Mundiales, Liga MX y más'', explicó.

''Hubo un poco de conflicto por cómo me fui, ya en 2018 no les di la opción de negociar como antes. Tenía la ilusión de hacer un Mundial en el estadio y no en una azotea o en medio de la ciudad. Agradezco a ESPN porque me permitió cubrir prácticamente todos los eventos posibles ligados al fútbol, pero siempre alrededor o afuera de los estadios porque no tenían derechos de nada'', revela el reportero.

El día que hizo llorar a Hugo Sánchez

Por otro lado, Alejandro de la Rosa recordó que uno de los momentos más complicados lo vivió junto a Hugo Sánchez, quien en un diálogo rompió en llanto por su fallecido hijo, Hugo Sánchez Portugal, que murió en noviembre del 2014.

Hugo Sánchez se volvió a ofrecer para dirigir al Real Madrid

''En una entrevista en ESPN hice llorar a Hugo que hasta tuvimos que mandar a corte. De lo que sabía y conocía de él, su relación con su hijo era extraordinaria, pensé que así era. Ya estando en ESPN un productor me pidió hacerle una entrevista mano a mano por su cumpleaños, pero me pidieron que fuera algo personal, con historias que no se supieran, lo más emocional y humano. Me dijeron que el objetivo era hacer llorar a Hugo Sánchez'', cuenta.

''Dos años antes había muerto su hijo, llego a la entrevista y la única condición que me puso fue precisamente no hablar nada de su hijo. Empieza la entrevista, hablamos de su infancia, sus padres, su vida estudiantil y en un momento él menciona a su hijo, comenta que eso había sido lo más doloroso, ahí me di cuenta que quedaron muchas cosas pendientes entre ellos'', señala el perodista.

''Aprovechando que me dio pie le pregunté qué le diría si siguiera vivo y él dijo que le pediría perdón por no haberle dedicado tiempo. Fue entonces que mi percepción de la relación perfecta estaba errada, tenían años sin hablarse, sin verse, alejados. Empezó a llorar y tuvimos que cortar, le llevamos una caja de pañuelos y no paraba, no sabía qué hacer con Hugo Sánchez llorando desconsolado. Fue un momento durísimo, de lo más difícil que me ha tocado'', cerró.