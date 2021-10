Alerta mundial: ¿Qué dice Facebook, Instagram y Whatsapp tras la caída de sus redes?

Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron este lunes una caída masiva mundial que afecta a sus servicios de forma global. De acuerdo ha reconocido la compañía en la red social de Twitter.

Hasta este momento Facebook, que es dueña de Instagram y WhatsApp, no ha dado ninguna explicación sobre qué ha causado el problema que lleva más de cinco horas sin el servicio.

A falta de esa explicación, los expertos creen que el fallo debe a problemas del sistema de nombres de dominio de internet. (DNS por sus siglas en inglés).

La caída generalizada se produce en un momento muy delicado para la compañía, en el punto de mira en las últimas semanas por una investigación periodística que ha exhibido documentos internos que revelan cómo la empresa conocía la toxicidad de Instagram para muchas adolescentes.



En un mensaje publicado en Twitter, Andy Stone, responsable de comunicación de Facebook, dio la cara y dejó un mensaje sobre los fallos que ha tenido la potente empresa.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”. Las cuentas de Facebook y WhatsApp en Twitter replicaron el mismo mensaje. Varias horas después no hay más explicaciones oficiales.

¿Cuál es el problema de Facebook?

John Graham-Cumming, jefe de Tecnología de Cloudflare, una célebre empresa de servidores en la nube, ha detectado cómo Facebook desaparecía de internet: cuando alguien escribe facebook.com en su navegador, el sistema de nombres de dominio DNS no sabe dónde dirigirse porque la ruta ha cambiado y no reconoce una nueva. Ese parece el problema que define esta larga caída.



De acuerdo a lo conocido por un periodista del New York Times, quien ha hablado con varios empleados de Facebook en Palo Alto, aduce que tampoco funcionan las herramientas internas de comunicación de la compañía: “Es como un día de nevada”, dicen.



Los problemas coinciden con unas semanas muy complicadas para Facebook. A las exclusivas sobre documentos internos de la compañía que ha ido revelando el Wall Street Journal se ha unido este domingo la salida a la luz de su “garganta profunda”, Frances Haugen, que este martes declarará en el Congreso.

Hace unas horas el mismo Haugen declaró en el programa de máxima audiencia 60 minutes que la compañía priorizaba siempre la búsqueda de beneficios por encima del interés del público.



Que una app falle es normal, pero que fallen varias aplicaciones interconectadas con la mayor red social del mundo sí es raro, aunque Facebook ha estado trabajando durante años en la integración de sus sistemas con los de WhatsApp e Instagram.