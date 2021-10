Prensa de Costa Rica tiene dudas de la sele: “Las expectativas no son muy altas en esta visita a San Pedro Sula”

La prensa de Costa Rica ya está en San Pedro Sula para darle cobertura al partido eliminatorio de este jueves ante Honduras. Algunos comunicadores han expresado el sentimiento que ronda en los ticos con su selección que no ha iniciado bien el camino.

El periodista Felipe Castro de la cadena Teletica, le da seguimiento a Honduras, el rival de los ticos y ha explicado que hay muchas dudas en la sele de cara a este compromiso. Recientemente las polémicas han rodeado a Luis Fernando Suárez al recibir la renuncia de dos de sus jugadores (Manfred Ugalde y Pipo González) y esto no pinta muy bien.

“Realmente es muy complicado el tema de Costa Rica, no dudo que el de Honduras también. Las expectativas no son muy altas en esta visita a San Pedro Sula, porque tiene un estadio y una selección que le costado muchísimo a Costa Rica. La Selección no está en su mejor momento deportivo, han pasado situaciones como renuncia de jugadores y se viven momentos de mucha tensión y no hay muchas expectativas. Apelamos al orgullo, el deseo de los jugadores que tiene Costa Rica para sacar algo de esta visita”, dijo el periodista Felipe Castro de la televisora de Costa Rica, Teletica.

Una de las cosas que tendrá a su favor el cuadro tico es que cuenta en el banquillo con una persona que conoce muy bien a Honduras, su cancha y el temperamento del jugador catracho; es Luis Fernando Suárez, el colombiano que ahora dirige a la selección tica.

Para Castro, es un punto a favor en este partido es Luis Suárez: “Eso podría darle un criterio adicional para que Luis Fernando Suárez pueda parar su equipo, para intentar frenar de alguna forma al buen equipo hondureño y esperamos que esas cosas cuenten en positivo para Costa Rica”, sentencia el comunicador.

Recientemente en Costa Rica renunció a la selección el joven jugador Manfred Ugalde quien milita en Holanda por discrepancia con Luis Suárez; además, se sumó la baja por decisión personal del experimentado defensor Giancarlo “Pipo” González.

Costa Rica solo suma dos puntos en la octagonal, los mismos que Honduras por lo que este jueves ambos equipos saldrán a querer comerse el mundo para buscar salir de esa incómoda posición que por ahora tiene llena de dudas a la prensa tica como a la catracha con el tema de Fabián Coito.

“Por el momento que pasa Costa Rica no podemos decir que vamos a sacar cinco o seis puntos, no es tan sencillo el tema. Uno optaría que los tres puntos en casa ante El Salvador se queden allá, y de visita algo positivo. Me parece que por la ubicación que tiene en este momento en la octagonal Costa Rica, menos de cinco puntos nos dejaría en una posición muy complicada para el futuro de la eliminatoria”, cerró Castro.