Liga de Ascenso en Honduras no se detiene en Feriado Morazánico y hoy arranca la jornada

La Liga de Ascenso en Honduras no tendrá cambio de horarios, ni se detendrá en el "feriadón". Los equipos ya disputan la segunda vuelta en el Torneo de Apertura 2021.

Pese al feriado Morazánico que tiene nuestro país, los equipos siguen su curso. Gimnástico y Estrella Roja serán los primeros en jugar la segunda fecha el próximo jueves 7 de octubre en el estadio Emilio Larach de Tegucigalpa.

Real Juventud que se encuentra en primera posición del grupo B con 16 puntos, se enfrenta al Lepaera FC el viernes 8 de octubre a las 3:00pm en el estadio Argelio Sabillón en Santa Barbara. A la misma hora, el FC Alvarado buscará salir de la última posición del grupo A-2 contra Sabá FC, que está en tercer lugar del mismo quinteto.

El sábado 9 de octubre a las 3:00pm, Atlético Júnior se enfrenta a Santa Rosa FC, Parrillas One recibirá al Choloma. En Orocuina, el Cedritos FC juega contra AFFI Academia, CD Arsenal contra Juticalpa, Social Sol frente a Boca Juniors.

Y cerrando la jornada el 10 de octubre a las 3:00pm, FC Nacional juega contra Tela FC, Olimpia Occidental enfrenta al Atlético Esperanzano y San Juan Huracán se mide con Deportes Savio.

La Jornada en Liga de Ascenso



Hoy:

3:00PM Olimpia Occidental vs. San Juan Huracán

3:30PM Atl. Esperanzano vs. Real Juventud

3:30PM Lepaera FC vs. Deportes Savio

7 de octubre

3:00 PM Gimnástico-Estrella Roja

8 de octubre

3:00 PM FC Alvarado-Saba FC

3:00 PM Villanueva FC-Lone FC

6:15 PM CD Broncos-Genesis Huracán

7:30 PM Real Juventud-Lepaera FC

9 de octubre

3:00 PM Atlético Junior-Santa Rosa FC

3:00 PM Parrillas One-CD Choloma

3:00 PM Cedritos FC-AFFI Academia

3:30 PM CD Arsenal SAO-Juticalpa FC

7:00 PM Social Sol-Boca Juniors

10 de octubre

3:00 PM FC Nacional-Tela FC

3:00 PM Olimpia Occidental-Atlético Esperanzano

3:00 PM CD San Juan Huracán-Deportes Savio