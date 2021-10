Fabián Coito: "Hay que prepararnos para un partido muy duro; tenemos la imperiosa necesidad de sacar el resultado"

Seguir a @kelvincoelloHN

Fabián Coito llegó relajado a la conferencia de prensa. Su semblante era más frío que la nariz de un oso de Siberia. Sigue manteniendo el discurso que no todo lo que pasó en septiembre fue malo en el tema deportivo, aunque las estadísticas digan lo contrario.

El uruguayo explicó cada uno de los detalles del partido; no dio pistas sobre el 11 titular pero adelantó que sí estarán los que están mejores. Explicó que quiere ver un equipo que tenga la pelota y pueda resolver un partido que será muy difícil.

Situación en la tabla de posiciones: “El partido es parejo, de ahí, hay una primera dificultad por la paridad de las dos selecciones, por los puntos que tenemos y la necesidad de obtenerlos. No sabemos lo que nos presentará el rival, lógicamente lo hemos imaginado. Se está dando la dificultad para ganar para cualquiera de las selecciones pero lógicamente que a medida que pasa el torneo, hay que preparar una estrategia para quedarnos con el partido. No es un rival fácil, está necesitado de puntos, tiene buenos futbolistas y nada se sabrá hasta el final del juego”.

Partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria: “Ganar es el deseo que tenemos y con ese objetivo hemos venido todos a preparar esta fecha FIFA y que el rendimiento que tuvo el equipo en partidos anteriores, se vea plasmado en resultados que es lo que nos llevará al Mundial; la sumatoria de puntos. Hay que tener como objetivo escalar en la tabla de posiciones sin enloquecernos y ojalá que con un buen resultado, no sólo en el primer partido sino en el resto de las fechas FIFA, nos reposicionemos”.

Cambios que pueden haber en esta fecha de octubre: “Cada experiencia que tiene un entrenador con su equipo se va capitalizando y va preparando cosas para el partido siguiente. Hay que repasar errores que hemos tenido, repasar cosas que hemos hecho a lo largo de duelos pasados. Hay que llevarlo a resultados positivos que es lo más importante, por ahí, ser menos vistoso pero no tan prolijos y tener la búsqueda constante del resultado que es donde nos hemos enfocado. Hay que prepararnos para un partido muy duro porque tenemos la imperiosa necesidad de sacar el resultado”.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, hace estiramientos en la cancha del Olímpico antes de la práctica de la Bicolor.

Ausencia de Romell Quioto altera los planes: “La baja de Quioto altera lo que era la planificación cuando pensamos que contábamos con él, pero un vez que se confirmó su lesión, reestructuramos un poco en cómo llevar a cabo la idea que teníamos a nivel de concepto y de juego que es mantenerla. Es algo que está en las posibilidades y no somos la primera selección a la que le suceden lesiones, no es de quedarse lamentando lo que no podrá ser sino enfocarnos en seguir adelante. Hay que hablar con Romell Quioto que regrese a la recuperación en su club y tenerlo para noviembre. Ojalá podamos contar con ese Romell que vimos en el último partido con su club porque es un futbolista que realmente la selección lo necesita”.

Lo que piensa de Costa Rica: “La impresión o la idea que tengo es que su equipo está basado en la última información que tenemos que son estos últimos tres partidos (eliminatorios). Tiene muy buenos jugadores, de mucha experiencia, lo cual hay que intentar limitarlos en la posibilidad de influencia dentro del desarrollo de juego. Tienen una idea de distribución con la cantidad de jugadores que sea, con línea de cuatro o de cinco, o con tres mediocampistas centrales, pero sí una idea basada en la calidad de los futbolistas que tienen. Hay que limitar los circuitos de pases que buscan y visualizar las oportunidades que nos dará la estructura del equipo y basar ahí la idea de juego nuestra. Costa Rica es un rival difícil, no será un partido para ninguno de los dos que se decida en último momento, y bueno, para eso nos preparamos”.

El cartel de Keylor Navas, capitán de Costa Rica: “Tenemos muy claro que es un arquero de mucha trayectoria y de muy buen nivel, pero lo vemos de la misma manera que los demás futbolistas con sus fortalezas. Hay que llevar la idea al campo de juego e intentar y ver dentro del campo, como limitamos su sistema de juego y cuáles son las oportunidades que tenemos. Respetamos mucho al futbolista pero no armamos un equipo solamente pensando en un jugador, sino ver la idea que tenemos nosotros basada en la capacidad de futbolistas con los que contamos”.

Alineación condicionada por Quioto: “Por supuesto que no tener a Romell Quioto y que no lo podemos usar, es complejo, después, sobre la alineación que vamos a usar no vamos a dar ninguna información previa de los futbolistas con los que iniciaremos el juego. La fortaleza de cada equipo se basa en los seleccionados y la idea del entrenador es anticipar un poco de lo que pueda suceder en el estudio y análisis del rival”.

Presionado por el mal inicio de la eliminatoria: “No me altera en nada, sé la responsabilidad del resultado. Sé de la importancia del logro de los resultados positivos que nos permitan escalar en la tabla, pero no me distorsiona. Sé del convencimiento y de la seguridad de los futbolistas, de lo que podemos lograr. Nada que no sea la preparación del partido ha cambiado. Sé de la capacidad de los futbolistas y de lo que puede hacer nuestra Selección”.

Autoanálisis de “malas decisiones en septiembre” para no repetir: “No tengo una visión tan negativa de esta situación. No me parece esa consideración pero lógicamente siempre estamos intentando analizar lo que sucedió, en mejorar y que sea mejores resultados positivos. No me animo a decir que fueron tan malos los resultados deportivos de Selección que usted dice, pero respeto su opinión; pero sí, esos buenos momentos mantenerlos en el partido, sobrellevar situaciones adversas como ante EUA y no darle al rival dominio del juego. Es algo que debemos mejorar y cambiar. Repito, creo en los futbolistas que tengo en la Selección, en lo que podamos hacer. Sigo creyendo que hemos ido transitando por un camino donde no hemos obtenido el puntaje de lo que ha sido el juego de los primeros partidos. No podemos armar un drama a que todo estuvo mal, sino, seleccionar las cosas que se hicieron mal, crecer y seguir creyendo en nuestra Selección”.