¡Chato Padilla ha sido nombrado como nuevo técnico del Social Sol de la Liga de Ascenso!

Después de ascender a la Liga Nacional al Victoria de La Ceiba y tener un debut en primera división no tan agradable con el mismo equipo, el entrenador Carlos Roberto Padilla, fue separado de su cargo.

Y es que el 'Chato' no pudo enderezar nunca el barco jaibo y se marchó de huestes blanquiazules sin celebran un triunfo y ni siquiera un gol, sin embargo, tendrá su revancha, pero nuevamente en la Liga de Ascenso.

El 'Chato' Padilla ha sido nombrado este día como nuevo entrenador del Social Sol de Olanchito, esto luego de la separación del joven técnico Airon Reyes después de unos inconvenientes con la directiva del club.

Los 'comejamos' que marchan en la segunda posición del Grupo A-2 con siete puntos tras dos juegos ganados, un empate y una derrota, trazarán sus esperanzas en el técnico que logró el último ascenso a Liga Nacional.

Y precisamente el debut de Padilla al mando del equipo de Olanchito será ante el líder Boca Junior de Horacio Londoño, que con 11 unidades pero con un juego más, son los que lideran el encuadre. El juego será el sábado a las 7:00 en el estadio San Jorge.

Carlos Roberto Padilla tendrá la misión de hacer pelear por el ascenso a un Social Sol que cuenta en su plantilla con jugadores de mucha trayectoria como el portero 'Panchi' Reyes, Robbie Matute, Daniel Tejeda, Néstor Martínez, Micher Antúnez, Kenryck Cáracmo y Leo Bennedith.

"Me han pedido ser protagonistas, ser campeón, igual, yo no vengo a pasear, no vengo a conocer, vengo a trabajar, a dar lo mejor de mi, a tratar de darle alegrías a la gente que por eso van al estadio a ver a su equipo al estadio", dijo a los medios locales el 'Chato'.



"Es un buen equipo, no empezaron bien pero están repuntando, con jugadores importantes, aquí lo que queda es trabajar duro, dar lo máximo para así lograr los objetivos; yo sé que de repente uno siempre quiere comenzar un proyecto para estructurarlo pero el profe Airon Reyes hizo un buen trabajo, él lo estructuró, escogió la gente y lo que queda es darle continuidad al trabajo y ponerle un poco de pimienta para que agarre sabor", cerró diciendo.