Amado Guevara desnuda a Costa Rica: “El roce siempre les cuesta y cada vez que vienen a Honduras les pesa”

Nadie es más autorizado para hablar de la Selección de Honduras y de Costa Rica que Amado Guevara. “El Lobo” es analista en DIEZ-TV que se emite en el canal GoTV y este miércoles hizo una profunda radiografía de los pro y contra que puede usar la H en este compromiso donde se juega la vida en el Olímpico.

Amado enfrentó a los ticos como jugador y entrenador (en la pasada eliminatoria con Pinto) y sabe que cuando los presionas eso les hace daño, pero cuando te quitan la pelota la pasa mal el equipo patrio ya que tiene jugadores de muy buen oficio.

ALINEACIÓN DE COSTA RICA: “Básicamente este es el equipo que el profe ha venido utilizando, sobre todo Keylor Navas; también la línea de cuatro defensas (Matarrita, Duarte, Calvo y Blanco), a menos que Calvo esté todavía lastimado porque no tuvo actividad en su equipo, pero creo que será de la partida. Si no está Calvo jugaría Kendall Waston en la zaga central”, comentó Amado Guevara.

El entrenador de la Selección de Honduras, Luis Fernando Suárez, cuando llegaba con los ticos este miércoles. Fotos Melvin Cubas

EL QUE PIERDE SE QUEDA: “Costa Rica, ante la necesidad, veo que este 11 es el que se esperaba, por la necesidad que tiene. Hay tres escenarios: el que pierda complica su clasificación a menos que tenga una segunda vuelta excepcional o el que gane se mete, y si empatan se complican los dos. Costa Rica tiene adelante jugadores ofensivos que pueden meter peligro”.

LO QUE SE LES COMPLICA A LOS TICOS: “A ellos no les gusta el ambiente y el tipo de grama del Olímpico, luego vienen los duelos. Ellos son técnicos y el roce siempre les cuesta y cada vez que vienen a Honduras les pesa, incluso el clima no es favorable para ellos. Creo que el escenario para Costa Rica será complicado y siempre se les dificulta, sobretodo en el Olímpico”.

COSTA RICA NO VENDRÁ A PROPONER: “Por lo que conozco del profesor Suárez, él será más cauteloso, no será una Costa Rica agresiva. Si vemos el juego ante Panamá la figura fue Keylor Navas, es un equipo que esperó, tiene argumentos en el contraataque. Creo que saldrán a aguantar porque para ellos sumar en San Pedro Sula no será malo pensando que en el próximo juego reciben a El Salvador. Espero una Costa Rica cautelosa, y Honduras tiene que cortar ese tipo de acciones rápidas que pueden usar en su salida”.

EL ESQUEMA QUE DEBE USAR LA H: “Creo que el profe continuaría con Andy por la salida que le da y le agradó en la pasada fecha y no creo que haya variante. No sé si saldrá con un 4-3-3 o el 4-2-3-1 o el 4-4-2, si sale con Moya en punta y Alberth Elis. Lo importante es que tiene el material humano para hacerlo; cualquiera de los sistemas es bueno, 4-4-2 o 4-2-3-1 y ojalá podamos sacar ese resultado que tanto queremos”.

ANDY NAJAR EN LA SEGUNDA LÍNEA: “A mí me agrada ver a Kevin Álvarez de lateral y Andy Najar en la segunda línea, es una opción que puede usar el profesor Coito y seguramente la está analizando. Andy ya conoce ese puesto y no es la primera vez que lo haría. Se le podría sacar provecho y apostar por un marcador más defensivo como Kevin Álvarez”.

CON DOS HOMBRES EN ATAQUE: “Si Honduras usa a Moya de delantero sería el mismo sistema que se usó en Canadá. Lastimosamente que no tendremos a Quioto en ataque. Este sistema es similar a ese equipo, pero hay que buscar el marco rival y pisar el área tica con la mayor cantidad de jugadores posibles”.

HONDURAS TIENE MATERIAL PARA GANAR: “Si utiliza Honduras el 4-4-2 Moya y Elis serían los delanteros, son rápidos y los defensas de Costa Rica no son tan explosivos, además me agrada el tema de Alex, Najar, Deybi y Arriaga en el mediocampo. Honduras tiene recursos para jugar y debe buscar todos los argumentos para buscar el triunfo sin descuidarse. Costa Rica tiene jugadores que nos pueden complicar”.

CLAVES PARA GANAR

Evitar faltas en el borde del área: “La concentración y la lectura que se le da al juego, se tiene un rival con mucho oficio. Honduras tiene que estar concentrado al balón parado, ellos tienen buenos lanzadores y rematadores Honduras tiene que salir a jugar alegre y ojalá que nos den una alegría”

Gol de Camerino: “Si se encuentra un gol de camerino bienvenido sea, eso puede condicionar el partido a favor nuestro, pero un partido dura 90 minutos y un clásico se define en cualquier momento. Todo pasará por la lectura que le den los muchachos y la lectura del cuerpo técnico le pueda dar”.

El resultado que espera de la H: “Creo que ganamos, tengo la fe en los muchachos de que podemos ganar el día de mañana”.