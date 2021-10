Con 18 años, Ricardo Pepi sepultó a Jamaica con doblete y da a Estados Unidos su segundo triunfo en la octagonal

Estados Unidos volvió a dar un golpe de autoridad en la octagonal de Concacaf tras vencer solventemente a Jamaica por 2-0 con doblete de la joven estrella de la MLS, Ricardo Pepi, quien no hizo extrañar las ausencias de Christian Pulisic (Chelsea) y Gio Reyna (Dortmund).

Los gringos no sufrieron ante una limitada selección jamaquina que con la baja de cinco de sus cinco principales figuras no pudieron hacer cosquillas a un conjunto norteamericano que no estuvo certero frente al arquero Andre Blake, quien evitó una goleada.

Con 18 años, Ricardo Pepi concretó su tercer gol en apenas tres partidos con los Estados Unidos, pues vacunó a Honduras en la fecha tres. Con un excelente remate de cabeza (49') y tras culminar un contragolpe (62'), la escuadra de la barras y las estrellas consigueron su segunda victoria y son primeros de manera provisional con ocho unidades, una menos de México que juega ante Canadá en el Azteca.

El choque que se disputó en el flamante Q2 Stadium de Austin (Texas), inaugurado en junio, fue a priori el más asequible para la escuadra de Gregg Berhalter de los tres juegos de eliminatorias de octubre, pues el domingo Estados Unidos visitará a Panamá y tres días después recibirá a Costa Rica.

Jamaica, por su parte, consumó su tercera derrota en cuatro partidos, quedándose en el sótano con una unidad de doce posibles.

- Alineaciones -

Estados Unidos: Matt Turner - Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tyler Adams, Antonee Robinson - Payl Arriola, Yunus Musah, Weston McKennie, Ricardo Pepi - Brenden Aaronson y Miles Robinson. DT: Gregg Berhalter.



Jamaica: Andre Blake - Alvas Powell, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence, Damion Lowe - Anthony Grant, Devon Williams, Tyreek Magee, Kemar Roofe - Junior Flemings y Michail Antonio. DT: Theodore Whitmore