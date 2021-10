'Tata' Martino tras el empate ante Canadá: “No fuimos agresivos; esto se termina pagando caro”

Gerardo "Tata" Martino, técnico argentino de México, dio sus valoraciones luego que su selección empatara a uno ante Canadá en el estadio Azteca en un juego que lamentó que en Concacaf no haya VAR.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Octagonal de Concacaf



“Estos partidos de dos rivales con muchas pretensiones en el área hay que jugarlos y dirigirlos con jerarquía, la jugada desde mi punto de vista no amerita ningún tipo de duda, y también me parece bastante criticable el hecho de jugar una eliminatoria mundialista sin que haya VAR”, dijo con respecto a una polémica jugada que hubo en el duelo.



El ‘Tata’ sí reconoció que al Tri le está faltando intensidad y que es un asunto que han padecido a lo largo de los últimos meses, y lo volvió a demostrar la noche de este jueves en el estadio Azteca ante Canadá.



“Yo creo que es algo que lamentablemente nos pasó en el primer tiempo y tiene que ver con que nosotros no presionamos bien sobre todo después del gol de Jorge dejamos crecer al rival, empezamos a retroceder y cuando un equipo presiona mal es que le faltó más intensidad, pero empieza en una situación de juego no por no entender que el rival era de mucha jerarquía.



“No fuimos agresivos, entiendo que es una situación que la traemos de este ultimo año, ser más parejos en el rendimiento a lo largo de un partido y más cuando el rival tiene jugadores muy aptos, esto se termina pagando caro”, señaló.



Finalmente dijo: “No es un problema de uno o dos jugadores, es un problema colectivo que debemos solucionar porque los momentos de debilidad el rival te los hace pagar caro. Nosotros tenemos que resolver un problema colectivo, mal haríamos en centralizar un rendimiento que fue bajo en el primer tiempo señalando uno o dos jugadores, esto se resuelve a nivel colectivo y en eso tenemos que trabajar para ser más solidos a lo largo de los 90 minutos”.