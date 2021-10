Victoria espera por una resolución de la Liga ante demanda contra Real Sociedad y Honduras Progreso

La demanda del Victoria contra Real Sociedad y Honduras Progreso está acentuando uno de los temas más controversiales del momento por la posible pérdida de puntos de los equipos por pago de inscripción tardía en la Liga Nacional antes del inicio del Torneo Apertura 2021.

El conjunto jaibo interpuso una demanda en lo interno de la Liga Nacional exigiendo el castigo, en base a la ley, para ambos equipos por haber cancelado la inscripción fuera de tiempo, así como lo estipulan los artículos 55, 56 y 57.

Después de una semana de haber presentado la queja ante la Secretaría de la Liga Nacional, el conjunto jaibo sigue esperando respuesta.

"Eso es un tema que la Liga de una resolución, pero no nos estamos enfocando en eso, sino en lo que pueda hacer el equipo, en la cantidad de puntos que podamos hacer para no estar apretados en el otro torneo", dijo el gerente deportivo del Victoria, Maick Card.

Y agregó que "le hago un llamado a la afición que no se desanime, fue un mal comienzo, pero junto a la directiva tenemos la convicción que el otro torneo será mejor".

El gerente deportivo del Victoria, Maick Card. Foto: Rony Escobar.

Los equipos involucrados (Real Sociedad y Honduras Progreso) deberán responder ante la Liga Nacional con las pruebas correspondientes de los depósitos realizados en tiempo y forma, si estos no coinciden, deberán ser sancionados con la pérdida de puntos.

CASO DE FUTBOLISTA SUB-18

Fuera de ello el conjunto ceibeño enfrenta un nuevo problema interno, se trata de la suma de los minutos con el futbolista Sub-18. Previo al inicio del campeonato solo inscribieron a uno, se trata de Josué Galindo, un chico de 15 años con quien solo han acumulado cerca de 88 tiempo de juego de los 540 que se requieren.

Card explicó que pese a la juventud del chico "no hemos renunciado por completo, mientras hayan minutos todavía hay tiempo, es complicado y creo que la Federación ha tratado de hacer eso; han manejado Sub-20, pero en realidad es Sub-18".

Te puede interesar: Así se jugará la jornada 13 del Torneo Apertura 2021

"No solo somos nosotros, sino también muchos equipos, veremos qué se puede resolver y no creo que todos los equipos cumplan con los minutos porque estamos en un torneo complicado en donde todos estamos careciendo de puntos, así que es difícil los entrenadores se la jueguen con muchachos menores de 18 años que algunos ni han jugado en reservas porque no hay, pero vamos a tratar de cumplir con eso", detalló.

Victoria recibe este sábado 09 de octubre al Real España en la jornada 13, encuentro donde esperan redimirse después de tres fechas continuas sin poder ganar.

Ver: Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2021 ¿En qué lugar está Victoria?