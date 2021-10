Oswaldo Sánchez se agrandó antes del duelo contra Honduras: "México pasa caminando en esta zona"  

México no pasó del empate (1-1) ante Canadá en el estadio Azteca y perdió el primer lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatoria por diferencia de goles con Estados Unidos.

Keylor Navas se va encantado de Honduras y dedica mensaje a los catrachos



Ante eso, el ex guardameta y analista de TUDN, Oswaldo Sánchez, cree que México está pasando caminando hacia el Mundial de Qatar 2022.



Oswaldo tiene claro que "nadie ha superado" al equipo del Tata Martino y es por eso que el Tri está en lo más alto de la tabla, aunque en segundo lugar.



"México lo está pasando caminando, sigue en primer lugar de todo. Bueno, segundo por un par de goles pero con los mismos puntos que Estados Unidos. Insisto en que México pasa caminando en esta zona porque ninguno te ha superado, nadie tiene más puntos que tú y para mí eso es clasificar caminando", afirmó.





Sánchez también habló de las críticas que recibe el Tata Martino con la baja de juego que tiene el equipo y la falta de gol que existe por parte de los delanteros.



Oswaldo tiene clara la idea que el objetivo es clasificar al Mundial, ya luego se puede recomponer durante el proceso, pero lo importante es conseguir el boleto.



"Primero hay que clasificar y ya luego tendrás tiempo de corregir cosas en lo técnico y lo táctico. Sacar los puntos para llegar rápido al Mundial y entonces sí trabajar tranquilo en variantes, la opción de ver dos centros delanteros. El Tata no va a cambiar porque no hay tiempo y necesitas agarrar boleto lo más pronto para dosificar a los jugadores", dijo el ex portero.

Rambo de León se quedó con la camisa de Keylor Navas y cuenta lo que platicó con el portero tico del PSG



El próximo partido de México también es de local ante Honduras el domingo, los catrachos llegan con al urgencia de los tres puntos para no relegarse en la tabla de posiciones de la Eliminatoria.