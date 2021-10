Real Sociedad puede perder administración del Estadio Roberto Martínez Durón de Tocoa

Real Sociedad perderá el dominio absoluto del Estadio Francisco Martínez ante la decisión de la Alcaldía Municipal de tomar riendas en la administración con un Comité Pro-Estadio.

Esta decisión tiene molesta a la directiva del conjunto tocoeño puesto que consideran que esto afecta los intereses del equipo, además de la nueva apuesta con inversión extranjera italiana para formar un equipo competitivo en Liga Nacional como en sus mejores tiempos.

El presidente del conjunto aceitero Ricardo Elencoff fue claro que mientras el club estaba al mando, la careta del estadio mejoró gracias a sus gestiones con contribuciones del Estado, patrocinadores y alianzas que realizó.

Te puede interesar: Así se jugará la jornada 13 del Torneo Apertura 2021

"Quiero pedirle a la afición que se pronuncie, este estadio es de todos los coloneños. Nunca se le ha negado a nadie. El problema es que si no hay orden, estadio se destruye así como pasó en los últimos 20 años, se le denominaba el potrero del Aguán".

"Ya casi un mes se determinó que el estadio sería dirigido por la Municipalidad con un supuesto Comité-Pro Estadio que le está causando un gran daño a Real Sociedad con esta alianza que estamos partiendo. Uno de los puntos más importantes es que Real Sociedad tenga un estadio donde se garantice que podrá usarlo exclusivamente para todos sus partidos, también para los entrenamientos", soltó.

Y agregó: "Estas decisiones no pueden ser tomadas en un cuarto oscuro para quienes hemos ayudado. Sabemos que hemos recibido apoyo, pero no ha sido suficiente. Las decisiones que han tomado no son las correctas, el futuro de Real Sociedad depende de eso".

Ver: La tabla de goleadores del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Ascenso

Finalmente, el dirigente expresó que "queremos dejar un legado en el fútbol hondureño, hemos cambiado vidas a través del Real Sociedad; se ha querido despojar a Real Sociedad de su estadio".

Actualmente el Real Sociedad se encuentra en una transición en alianza junto a inversionistas italianos. El primer paso fue la contratación de Gianluca Arnuzzo y luego la llegada del entrenador Mario Petrone en relevo de Héctor Castellón.