Horarios, partidos y qué canales transmitirán la jornada 13: Vida busca mantenerse en la cima del Apertura

Este sábado se disputarán los cinco partidos de la jornada 13 del Torneo Apertura 2021 en donde el Vida y Motagua son los principales protagonistas como líderes del campeonato en curso.

Un triunfo de los Cocoteros ante Upnfm le permitirá mantenerse en la primera casilla del campeonato, sin embargo, empatar podría truncar sus aspiraciones de clasificación directa a semifinales por el partido menos que tienen Motagua, Olimpia y Real España.

Los ceibeños llegan a este encuentro sin sus principales figuras en ofensiva: Luis Palma y Ángel Tejeda, convocados a la Selección Nacional de Honduras.

En otro escenario Motagua visitará al débil Platense de Ramón Maradiaga en Puerto Cortés; mientras Victoria intentará componerse ante Real España, Marathón para intentar escalar ante Honduras Progreso y finalmente Olimpia recibiendo a Real Sociedad en Tegucigalpa.

¿Quiénes serán los árbitros?

Upnfm vs Vida: Óscar Moncada

Platense vs Motagua: Orlando Hernández

Olimpia vs Real Sociedad: Melvin Matamoros

Marathón vs Honduras Progreso: Alex Morazán

Victoria vs Real España: Luis Mejía

¿Qué canales tienen los derechos de transmisión?

Upnfm vs Vida -5:00 PM Telecadena

Platense vs Motagua -7:00 PM Tsi

Olimpia vs Real Sociedad -7:05 PM Tigo Sports

Marathón vs Honduras Progreso -3:00 PM TDTV Plus

Victoria vs Real España -7:00 PM Tigo Sports



TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2021