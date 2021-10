¿Nervioso? El 'Chelis' señala lo que debe hacer México para no sufrir otro 'Aztecazo' frente a Honduras

La Selección de Honduras visita nuevamente este domingo la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a México por la quinta jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf

El 'Tri' ha dejado dudas en sus dos últimas presentaciones al empatar ante Panamá en el Romell Fernández y Canadá en condición de local (1-1 en ambos partidos), por lo que ha perdido la punta y comparte las mismas unidades con Estados Unidos (8). Pero los dirigidos por Gregg Berhalter son líderes por diferencia de goles.

Ante esta situación, la prensa mexicana destaca que la Bicolor puede sumar en el Azteca, ya que consideran que el inmueble ''ya no pesa'' como en eliminatorias anteriores donde la visita generalmente se llevaba la derrota y por goleada.

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el 'Chelis', se pronunció sobre el presente que vive México y envió un mensaje para que la escuadra de Gerardo Martino no vuelva a caer contra Honduras, como sucedió en 2013.

El entrenador mexicano, que colabora con ESPN, reconoció que Canadá pudo haber ganado el pasado jueves y advirtió que Honduras podría hacerlo si logra jugarle al mismo nivel.

''Si bien comparte la cima de la eliminatoria con Estados Unidos, México no puede fallar el domingo contra Honduras en el Azteca, ya que ir sin victorias al Cuscatlán de El Salvador es sumamente riesgoso para aplacar tensiones y presiones en este proceso mundialista'', escribió en su artículo de opinión.

Elis reacciona sobre otro posible 'Aztecazo' ante México

El 'Cheli explicó lo que debe hacer Martino para no sufrir en la eliminatoria. ''México debe volver a las bases de lo que le ha dado resultado con Martino: protegerse con el balón, trabajar los partidos, ser profundo por banda y evitar que los centrales queden expuestos a la hora de no tener la pelota''.

Y añadió: ''México: hazte caso, que no te gane la ansiedad y el nervio, ser valientes buscando el triunfo, pero no valentones provocando al rival. Martino: hazte caso para elegir el mejor 11 posible y no el mejor 11 probable''.

Por último, el analista de ESPN dijo que ''va siendo hora de que México se haga caso, si quiere evitar ante Honduras… otro Aztecazo''.