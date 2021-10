Tato García se desahoga: "Veo que no valoran, que me puteen a mí que tengo la espalda bastante grande para aguantar"

"Vean el esfuerzo de los muchachos, hay que valorar esto", gritó a la afición Martín "Tato" García frente a las cámaras con mucha euforia y evidentemente molesto ya que el público que estaba detrás del banco de suplentes les pasó cuestionando durante todo el partido que han ganado al Honduras Progreso 2-1 en el inicio de la jornada 13.

Y es que el técnico uruguayo estaba incómodo por todos las críticas hacia los futbolistas en este duelo y ha pedido valorar más esta victoria ya que le tocó meter futbolistas poco habituales como Wilmer Crisanto, José Aguilera, Mikel Santos, Axel Motiño, entre otros.

Tato recordó que no tenía disponibles a Carlo Costly, Luis Vega, Cristian Cálix, Mario Martínez, Edwin Solani, Kerrvin Arriaga, Allans Vargas y Luis Garrido.

"Veo que no valoran, que me puteen a mí, tengo la espalda bastante grande para aguantar lo que sea, pero cuando se meten con jugadores que no vienen jugando y siempre está la puteada es porque se valora poco y me enoja, me enoja mucho", dijo en conferencia de prensa.

Para Tato este resultado es "importante sobre todo por cómo llegaba el equipo después de la clasificación en Nicaragua que fue difícil, un viaje largo y un partido ante UPNFM que nos desgastó y hoy jugamos casi que con nueve jugadores menos que son titulares y lo que hay que destacar es el esfuerzo de los muchachos que les tocó jugar y que no lo vienen haciendo como Mikel y Motiño que volvieron después mucho tiempo, Pajarito (José Aguilera) que lo sacamos por amarilla ya que vimos que el partido sería friccionado, pero (nos deja) la alegría de haber ganado en casa y dar un paso más al objetivo que es la liguilla", expresó.

Martín también se refirió a las razones del por qué Denovan Torres terminó saliendo a los 30 minutos: "Antes del partido estaba con vómitos y después con el calor se sentía mareado y nos pide cambio, y sumado a las nueve bajas que ya teníamos, además de la lamentable expulsión de Harold, hoy venimos remando y remando mucho, pero estoy orgulloso de los futbolistas", concluyó.

Marathón este nuevo triunfo ha llegado a 22 puntos en el torneo y mantiene la lucha con los otros grandes por los primeros puestos. En su próximo compromiso se medirá de visita al Motagua en Tegucigalpa.