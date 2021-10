Olimpia golea al Real Sociedad y no pierde de vista el liderato del Apertura-2021

Follow @GustavoRocaGOL

Un verdadero paseo, como siempre que el Olimpia recibe al Real Sociedad en Tegucigalpa. El equipo melenudo no perdonó a un pobre club aceitero que quedó más desinflado tras la salida de Héctor Castellón de la dirección técnica.

Olimpia lo apabulló 4-0 y pudieron haber sido, seis o siete goles si no hubiera sido por el buen accionar portero cubano Nelson Johnston, quien estuvo muy atento bajo los tres palos a pesar de la paliza.

Jerry Bengtson se despachó un doblete y ya le pisa los talones a Ángel Tejeda en la tabla de goleadores de la Liga Nacional de Honduras; Yustin Arboleda anotó de penal y el otro tanto fue obra de Jorge Benguché, que de a poco regresa a la senda goleadora.

El partido en su primera etapa fue un tanto aburrida. Al 22' el juvenil Jared Velásquez exigió al buen portero cubano con un zapatazo de distancia y éste mandó la pelota al tiro de esquina.



Luego se le vino la noche al Real Sociedad pues la expulsión del colombiano Breyner Bonilla trastocaron los planes del técnico interino David Fúnez, quien está ocupando el banquillo ante la llegada del italiano Mario Petrone. El cafetero se bajó a un olimpista y hubo lanzamiento libre frontal al marco.



De esa jugada cayó el primero de la noche. Al 41' tras la ejecución del tiro libre de Jorge Álvarez, pegó en el travesaño y en la caída del balón Jerry Bengtson solo la esperó para de cabeza poner el primero del compromiso.



Al 45+2 la 'pimpa' consiguió una lanzamiento penal que canejó por gol el colombiano Yustin Arboleda y así se nos esfumó el primer tiempo, con el partido prácticamente resuelto.



Por parte del Real Sociedad Rony Martínez era quien lo intentaba más pero Alex Güity, que reapareció en Liga Nacional, se imponía, pero es que su homólogo hacía lo mismo. Al minuto 70' había salvado tres ocasiones manifiestas de gol.



Y para colmo de males, en una salida Klifox Bernárdez se equivocó regresando el balón hacia atrás que le quedó muy corta a Maynor Antúnez, se avivió Jerry Bengtson que robó la esférica, entró al área y fusiló a Nelson Johnston. 3-0 al 65'.



Al 77' se cerró la paliza en el destruido Nacional de Tegucigalpa luego que el 'toro' entrara al área, se sacudiera los rivales y luego de quedar bien perfilado sacó un latigazo colocado imposible para el guardameta del Real Sociedad que naufraga en los últimos partidos sin encontrar la dirección del triunfo.

FICHA TÉCNICA DEL OLIMPIA vs REAL SOCIEDAD



9 de octubre del 2021. Juego por la fecha 13 del Apertura-2021 de la Liga Nacional de Honduras.



(4) OLIMPIA - Alex Güity; Félix Crisanto, Brayan Beckeles, Jonathan Paz, Samuel Córdova; German Mejía (Gastón Díaz, 72'), Cristhian Altamirano (Josman Figueroa, 24'), Jorge Álvarez (Allan Banegas, 46'), Jared Velásquez; Yustin Arboleda (Jorge Benguché, 57') y Jerry Bengtson (Diego Reyes, 72').



Suplentes: Rafael Zúniga, André Orellana, Allan Banegas, Gastón Díaz, Javier Portillo, Rodrigo Rodríguez, Luis Reyes, Jamir Maldonado, Josman Figueroa, Diego Reyes, Jorge Benguché, Lauro Chimilio.



DT: Pedro Troglio (ARG)



Goles: Jerry Bengtson 41', 66', Yustin Arboleda 45+3', Jorge Benguché 78'.



Tarjetas amarillas: Josman Figueroa, Jared Velásquez, Samuel Córdova.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) REAL SOCIEDAD - Nelson Johnston; Klifox Bernárdez (Roney Bernárdez, 79'), Breyner Bonilla, Sonny Fernández, Yeer Gutiérrez; José Canelas (Edder Delgado, 46'), Wilian Chávez (Delson Figueroa, 79'), Cristofer Urmeneta, José Tobías (Riky Zapata, 55'); Rony Martínez y Franco Güity (Maynor Antúnez, 42').



Suplentes: Luis Santos, Maynor Antúnez, Riky Zapata, Christian Martínez, Daniel Rocha, Maykel Reyes, Roney Bernárdez, Kevin Cardona, Delson Figueroa, Edder Delgado, Luis Ordóñez, Dester Mónico.



DT: David Funez (Interino)



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Rony Martínez, José Tobías, Cristofer Urmeneta, Ricky Zapata.



Tarjetas rojas: Breyner Bonilla 35'.



**



Estadio: Nacional, Tegucigalpa



Árbitro: Melvin Matamoros