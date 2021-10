"Honduras no anda y no tiene posibilidades ofensivas, con un empate se van contentos, es su realidad"

México enfrenta esta tarde en el estadio Azteca a Honduras por la quita jornada de la Eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con dos hondureños y Keylor Navas: El equipazo de la jornada cuatro de las Eliminatorias de Concacaf



La escuadra Tricolor es la favorita y buscará recuperar la senda del triunfo luego de dos empates consecutivos contra Canadá y Panamá. El equipo del "Tata" Martino está siendo muy cuestionado.



Por otro lado, Honduras llega al partido sin conocer la victoria y con el sueño de dar otro Aztecazo, algo que para los analistas de La Última Palabra de Fox Sports no va a suceder.









Desde este reconocido programa aseguran que Honduras se da por bien servido con el empate y que Honduras no tiene posibilidades ofensivas para conseguir el triunfo.

¡Un domingo de locos! Honduras tiene una agenda apretada antes de jugar ante México en el Azteca



"El mensaje (de Fabián Coito) es muy diferente al técnico de Canadá que los convenció, que los hizo jugar de igual a igual que los trabaja en la cancha cuando los tiene y le saca mucho provecho. Para mí Honduras viene a buscar el empate y se dan por bien servidos", aseguró Fabián Estay.





Siguió comentando sobre el tema Eduardo de la Torre, quien no le ve posibilidades de victoria a la Bicolor: "Pero no es mensaje, es su realidad. Él (Coito) está consciente y lo va a plantear así porque Honduras no anda y decir que con un empate se van contentos no es un mensaje negativo. Honduras no tiene posibilidades ofensivas y ojo que hizo un buen partido de visita contra Canadá, recuerdo que jugaron un primer tiempo muy bueno, se puso arriba 1-0, le empataron cerca del final, 'pero contra Costa Rica fue figura Keylor', le recuerda Alex Blanco. Sí, pero con muchos empujones de aprovechar la localía eso que no va a tener aquí en el Azteca".



Luego le consultaron a cada uno el resultado para el México vs Honduras y así respondieron los analistas de La Última Palabra de Fox Sports:



Salim Chartouni: 2-0 a favor México

Rafa Marquéz Lugo: 2-0 a favor México

Fabián Estay: 3-1 a favor México

Eduardo de la Torre: 2-0 a favor México

Álex Aguinaga: 2-0 a favor México

Alex Blanco: 2-1 a favor México