'Potro' Gutiérrez: La responsabilidad de México de ganar ante Honduras y el peso del Azteca sobre sus rivales

México enfrentará este domingo (05:00 PM) a Honduras en el Estadio Azteca y según el entrenador mexicano, Raúl Gutiérrez, "será un juego complicado" para la Bicolor ante la presión de los dirigidos por Gerardo Martino para ganar luego de su último empate ante Canadá.

El técnico de Real España guardó lugar para referirse al encuentro después del triunfo de su equipo ante Victoria en La Ceiba.

"Es muy complicado para Honduras porque México viene de un partido no tan bueno que se le criticó mucho el empate ante Canadá, eso da toda la responsabilidad para tener una victoria. Honduras hizo un juego aceptable ante Costa Rica, pero tristemente no logró sacar la ventaja como local.

Ver: La previa del México vs Honduras por la quinta jornada de la octagonal de Concacaf

Y agregó: "Fabián conoce bien al equipo mexicano, será un juego complicado, pero la responsabilidad de ganar es de México".

En medios mexicanos escribieron que el Estadio Azteca ya no pesa, pero "Potro" piensa lo contrario.

"No, son versiones de gente que nació ayer y que no entiende cómo es el tema del Estadio Azteca, esa cancha históricamente a cualquier equipo no es cómoda, es cierto que los tiempos han cambiado, todos se preparan mejor, no se puede hablar si pesa o no, tampoco si pesa menos que el Volcán, Estadio de Monterrey, eso es ficticio. México tiene diferentes canchas y lo que corresponde es que hagan buen partido", soltó.

Te puede interesar: Las portadas de los medios mexicanos sobre el encuentro entre Honduras y México en el Azteca

"La cancha es importante y el Azteca, para quien piense lo contrario, no tiene la menor idea de lo que es el fútbol en México", añadió.

¿Aconsejaría a Fabián Coito? "El entrenador que tienen es capaz, lo que pudiera esperar de la situaciones tácticas; se me hace una falta de respeto, el único que sabe qué hacer y cómo hacerlo es el entrenador".

México comparte el liderato de la octagonal con 8 puntos junto a Estados Unidos. Honduras tiene tres y se ubica en la séptima casilla.