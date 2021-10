Hora y canal: Costa Rica busca su primer triunfo en la Eliminatoria contra El Salvador que llega motivado

Las selecciones de Costa Rica y El Salvador se medirán este domingo con una enorme presión a cuestas, a pesar de que apenas se juega la quinta fecha del octogonal de la Concacaf al Mundial de Qatar-2022.



El encuentro se disputará a las 4:00 de la tarde en el Estadio Nacional de la capital San José.



Ambos seleccionados se encuentran fuera de los tres puestos de clasificación directa y con el peligro de que Estados Unidos, líder con 8 puntos, México -segundo también con 8- y Canadá -tercero con 6- se escapen.



Los ticos vienen de empatar a cero en Honduras, un resultado que celebraron por haber jugado en calidad de visitante. Además, tuvieron altas posibilidades de devolverse a su país sin nada en la alforja, pero el guardameta del París Saint-Germain, Keylor Navas, volvió a ser el héroe de su selección.



Sin embargo, la Tricolor, otrora favorita a tener un cupo al Mundial, vive momentos oscuros, con accionar deficiente en la cancha, principalmente en ofensiva, y polémica fuera de ella, con la reciente renuncia de dos futbolistas del plantel (Manfred Ugalde, por problemas con el técnico Luis Fernando Suárez, y Giancarlo González, por considerar no estar en buen nivel).



"Nunca es fácil el camino al Mundial, requiere de muchísimas cosas que estén bien y que cuajen bien para poder llegar a nuestro objetivo. Hay que hacerlo mejor el próximo domingo", dijo el volante Celso Borges.



"Esto hay que sacarlo sí o sí. Sabemos que nos queda mucho por recorrer y hay que lograr tres puntos importantes ante El Salvador", manifestó el delantero Joel Campbell.



- Una 'Selecta' con ambición -

Por su parte, la 'Selecta' tomó una enorme bocanada de aire al vencer el jueves a Panamá en su casa por 1-0; no obstante, ese fue su primer gol en el octogonal, señal inequívoca de que no ha andado bien en el premundial.



"Venimos contentos por la victoria en casa, pero este es un camino largo (...) Sabemos que la selección de Costa Rica es muy competente. Es importante la historia de ellos, la clase, sus jugadores, y estamos aquí para competir", dijo el técnico de El Salvador, Hugo Pérez.



"Lo importante son los tres puntos. Vamos a tratar de hacerlo, no es fácil. Costa Rica es muy competitivo, pero lo vamos a intentar", agregó.



Los ticos tienen apenas tres unidades en cuatro compromisos, para un 25% de rendimiento, y ocupan el sexto lugar del escalafón. Mientras que los cuscatlecos suman cinco, para un 42%, valedero para el quinto puesto.



En las últimas seis eliminatorias ningún equipo de la Concacaf alcanzó un boleto directo a la Copa del Mundo con menos de un 46% de desempeño en la fase final de de clasificación.



En el duelo particular, Costa Rica no pierde contra El Salvador desde el 2009, cuando cayó 0-1 por la eliminatoria a Sudáfrica-2010. Desde allí transcurrieron ocho partidos, de los cuales tres fueron victorias ticas y cinco fueron empates.



Este viernes trascendió que al Estadio Nacional sí ingresará público (5.000 aficionados), luego de un acuerdo entre la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) y el Ministerio de Salud local.



Posibles alineaciones:



Costa Rica: Keylor Navas - Keysher Fuller, Óscar Duarte, Kendall Waston, Francisco Calvo - Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz, Ronald Matarrita, Johan Venegas - Joel Campbell. DT: Luis Fernando Suárez.



El Salvador: Mario González - Bryan Tamacas, Alexander Roldán, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Alexander Larín - Darwin Cerén, Jairo Henríquez, Narciso Orellana, Enrico Dueñas - Marvin Monterroza. DT: Hugo Pérez.

Hora: 4:00 P.M

Transmite: TSI