Fabián Coito no piensa renunciar: "Creemos que todavía podemos, tenemos selección para salir de esta situación"

Con su semblante de tristeza y a veces confundido, repitiendo mucho el tema que hay que pensar en levantarse, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, dice que no piensa en tirar la toalla a pesar que ya no tiene apoyo de la afición y la mayoría de prensa.

El bajo rendimiento de la Bicolor la tiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y Coito dice que por ahora solo piensa en vencer a Jamaica. El timonel no se achicó cuando se le preguntó si renunciaba al cuadro nacional.

Lo que viene para Coito tras los juegos ante Costa Rica y México: "Hay que pensar en Jamaica es revertir la situación y ver cómo cerramos esta ventana de FIFA. Hay que hacernos fuertes en casa y dejar atrás estos partidos que fue un trago amargo y fuerte".

Así levantará al equipo ante Jamaica: "No hay que pensar en otras cosas que no sea en preparar a los futbolistas, preparar lo que tenemos, saber que la única manera es sumar puntos y tenemos poco tiempo; repito, esto es de dejarlo atrás y ver qué pasa el miércoles".

Muchos cambios en su alineación: "No he guardado jugadores, tuvieron participación los elegidos y no se ha guardado nada. Se armó un equipo competitivo, lo que pasa que el resultado fue en contra del planteamiento. Con respecto a lo otro, hay que pensar en Jamaica, levantar a los muchachos, estamos en casa y solo tenemos que ganar, echar todo para adelante".

No piensa en dar un paso al costado: "Lo correcto es preparar el equipo para el próximo partido contra Jamaica, eso es lo que pienso como entrenador, levantar el equipo y sacar los tres puntos que nos metan nuevamente en la clasificación"

Una selección que no tienen gol: "Una de las cosas que tenemos es trabajar y anotar porque no es tarea de los delanteros, es lo que más ha carecido el equipo. Tenemos capacidad de anotar y para ganar partidos hay que anotar goles y esa es la tarea fundamental que tenemos".

Honduras es séptima pero no piensa en dejar la H: "Yo recién lo hablé y es que hay que recuperar a los futbolistas, armar una idea pensando en Jamaica y es lo que viene ahora".

Cree que tienen equipo para levantarse: "Estas son situaciones que son probables, la eliminatoria está pareja. Los jugadores están dolidos por el resultado deportivo pero vamos a revertir este y creemos que todavía podemos, tenemos una selección para salir de esta situación. El equipo necesita el apoyo de la afición para que podemos recuperarnos en la parte anímica. Soy partidario de que la Selección urge de ganar".