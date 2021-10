Sin jugadores en la élite y un arranque desastroso: la limitada Jamaica que enfrentará a Honduras en el Olímpico

Diezmados y muy golpeados, así enfrentará el miércoles la selección de Jamaica al combinado de Honduras por la sexta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Ambas escuadras han sido las peores en lo que va de la octagonal, pues son las únicas que no han ganado, compartiendo los últimos puestos (Honduras 7mo con 3 pts) con un punto de diferencia entre ambos teniendo la misma diferencia de goles (-6), anotando dos y encajando ocho goles en sus cinco partidos.

Es por ello que una derrota sería una catástrofe para cualquiera de las selecciones; la victoria significaría entrar de nuevo a la contienda, mientras que un empate les dejaría en la misma situación la cual es para nada favorable.

Los resultados de Jamaica en lo que va de la octagonal: 2-1 vs México (V), 0-3 vs Panamá (L), 1-1 vs Costa Rica (V), 2-0 vs Estados Unidos (V) y 0-0 vs Canada (L). En las fechas de noviembre los caribeños enfrentarán a El Salvador en el Cuscatlán y a EUA en casa.

Para este encuentro, el conjunto caribeño, que viene de sacar un sorpresivo empate en casa ante Canadá, no contará con sus dos grandes estrellas de la Premier League como lo son Leon Bailey (Aston Villa), Michail Antonio (West Ham) y Ethan Pinnock (Brentdford) por lesión, al igual que el mediocampista Daniel Johnson del Preston North End y Liam Moore del Reading de la segunda división inglesa.

De esta manera, Jamaica no contará con jugadores de primera división en Europa a excepción de Kemar Roofe, futbolista inglés que los representa y milita en el Rangers de Escocia. Cuatro de sus futbolistas militan en la Premiership inglesa, mientras que siete juegan en la MLS.





PORTEROS

1 Andre Blake (Philadelphia Union MLS)

2. Dillon Barnes (Queens Park Rangers ING)

3. Dennis Taylor (Humble Lion FC JAM)



DEFENSAS

4. Damion Lowe (Al Ittihad ARA)

5. Adrian Mariappa (Sin equipo)

6. Anthony Grant (St. Louis Ambush EUA)

7. Kemar Roofe (Rangers ESC)

8. Alvas Powell (Philadelphia Union MLS)

9. Oniel Fisher (LA Galaxy MLS)

10. Kamar Lawrence (Toronto FC MLS)

11. Javain Brown (Vancouver Whitecaps MLS)



VOLANTES

12. Jaedin White (Cavalier JAM)

13. Devon Williams (Miami FC EUA)

14. Je-Vaughn Watson (Humble Lion JAM)

15. Bobby Reid (Fulham FC ING)

16. Tyreek Magee (Eupen BEL)



DELANTEROS

17. Junior Flemmings (Birmingham Legion ING)

18. Jamal Lowe (Bournemouth ING)

19. Kemar Lawrence (Toronto CAN)

20. Javon East (Santos de Guápiles CR)

21. Shamar Nicholson (Charleroi BEL)

22. Andre Gray (Queens Park Rangers ING)