Se calentó la discusión tras el México-Honduras: "Me vale madres si te enojas conmigo"

José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más influyentes en México, se molestó en pleno debate con Jared Borgetti, el que por años fue máximos goleador de la Selección Mexicana.

En el programa de Futbol Picante, Jared se mofó de que la "poderosa" Canadá que le empató a México en el Estadio Azteca no le pudo meter gol a Jamaica, que es último lugar en la eliminatoria.



"Empató a cero con Jamaica, órale, qué bueno que sumó muchos puntos. Contra México todos juegan de una manera y ahora resulta que el gran equipo de Canadá no puede meterle un gol a los jamaiquinos", afirmó Borgetti.



Luego contestó Joserra: "No restes méritos a los canadienses que bastante hacen con jugar al futbol" y con ello le pidió a Jared 'ser serio' en el debate que estaban manteniendo.





A menudo pasaban los segundos, tuvieron otro encontronazo, ahora con la Selección de Panamá como protagonista tras su histórico triunfo contra Estados Unidos en el Rommel Fernández.



"Este equipo panameño ha mejorado. Hoy aprovecha en casa y creo que se meterá al Mundial con este formato de Concacaf", expresó Jared Borgetti.



"Por favor, Jared, estando México, Canadá y Estados Unidos, seamos serios con eso de que Panamá estará en el Mundial", replicó don José Ramón Fernández.



Borgetti se molestó con Joserra diciéndole que vive de demeritar todo lo que tenga que ver con el futbol mexicano. Acto seguido, José Ramón recurrió a una frase algo subida de tono.



"Entonces tú que sabes mucho más de futbol que todos, dinos. Tú alabas todo lo que hacen Estados Unidos y Canadá, pero todo lo que hace México está mal, de todo te quejas de lo que hace en futbol México, entonces quién va al Mundial, dinos", comentó Borgetti.



"No te enojes, obviamente México estará en el Mundial con Estados Unidos y Canadá. No te enojes aunque me viene valiendo madres si te enojas conmigo. Te recuerdo que Panamá tendrá que jugar en México, en Canadá y en Estados Unidos, para que sepas", cerró la plática José Ramón Fernández.

(VERLO A PARTIR DEL MINUTO 32)