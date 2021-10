Técnico de El Salvador reacciona tras el polémico penal pitado por Said Martínez a favor de Costa Rica

Costa Rica sufrió en casa para vencer a El Salvador (2-1) por la quinta fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022. La escudra de Luis Suárez se llevó los puntos gracias a un polémico penal que transformó Celso Borges en el complemento.

El árbitro del encuentro fue el hondureño Said Martínez, quien fue criticado por periodistas salvadoreños por sancionar una pena máxima que nunca existio. José Guillermo Ortiz cayó dentro del área, pero el arquero Mario González en ningún momento le cometió la falta.

Una vez finalizado el encuentro, fue el momento de escuchar al técnico de la 'Selecta', Hugo Pérez, quien dudó de la decisión del silbante al pitar el penal.

El técnico de 57 años dijo que es ''lamentable'' que en la Octagonal de Concacaf no exista el VAR, cuando hay ocho selecciones compitiendo por clasificar a un Mundial de fútbol.

''Puede ser que me haya equivocado, pero también creo que el error fue no estar bien concentrado en el primer gol. El segundo es un contragolpe, teníamos la pelota, perdimos, no sé si fue penal, es lamentable que no haya VAR cuando estamos compitiendo para la Copa del Mundo, pero si el árbitro lo pitó, quizá lo ha de ver visto'', explicó Pérez.

''Pienso que perdimos el orden, ya no llegamos con claridad, ya no llegamos con peligro y si llegábamos, ya no era una jugada elaborada, sino porque Costa Rica se equivocaba, entonces con un equipo con Costa Rica no podes hacer eso. Con el 1-1 todavía podíamos, con el 2-1 nos costó más'', añadió el estretega en rueda de prensa.

Y reconoció que ''nos equivocamos, perdimos la marca, no tuvimos la pelota que es lo que nos interesaba, no he visto el partido para ver los errores que cometí como entrenador, pero hay que darle el crédito a Costa Rica porque creo que el segundo tiempo ellos se vieron mejor''.

Buscan desestabilizarlo en la 'Selecta'

Posteriormente, el entrenador dialogó con el programa 'Güiri Güiri Night Club' y ahí se refirió a la declaraciones que hizo tras el partido contra Panamá del pasado jueves, donde declaró que dentro de la selección hay cosas que lo perturban.

Sin ser específico, Hugo Pérez manifestó que ''hay situaciones internas que debemos mejorar''. Y reveló que ''hay personas que han querido desestabilizar el trabajo. Pensé que el enemigo eran los rivales, pero el enemigo está adentro''.

''La selección es de nuestro país, estamos peleando por el país, no por uno o dos clubes, tenemos que cooperar todos para que a nuestro seleccionados les vaya bien'', indicó.

El Salvador marcha en la quinta posición de la tabla con cinco puntos tras cosechar un triunfo, dos empates y sufrir dos derrotas. Su próximo compromiso será ante México, que viene de golear a Honduras, en el Cuscatlán.