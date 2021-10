Fabián Coito ya puso su cargo a disposición y no seguirá como técnico de la Selección de Honduras

Desde el jueves anterior que Honduras empató sin goles ante Costa Rica, Fabián Coito, quedó sentenciado en su puesto como técnico de la Selección Nacional. Se ha confirmado que no va más. DIEZ ha conocido que el entrenador ha puesto su cargo a disposición pase lo que pase este miércoles frente a Jamaica en el Olímpico, aunque su situación ya es insostenible.

Luego de la derrota 3-0 ante México, el ambiente en el vestidor con los uruguayos ya no es el mismo, aunque los futbolistas como Alberth Elis hayan salido a respaldarlo públicamente, el timonel ya no encuentra cómo darle un rumbo diferente al equipo nacional que en cada jornada que pasa sigue mostrando que no tiene rumbo.

Ver. ASÍ ADELANTÓ DIEZ LA SALIDA DE FABIÁN COITO DESDE EL DOMINGO

Una fuente cercana a la Federación de Fútbol de Honduras, confió a DIEZ que el uruguayo junto con sus ayudantes, estarán dando un paso al costado debido a que ya no encuentran ambiente para seguir. La prensa deportiva le ha quitado el respaldo, la afición está divorciada y una continuidad en el cargo, únicamente dividiría a un país que busca el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022 pero está demasiado complicado.

El miércoles ante Jamaica será el último encuentro de Fabián Coito con el equipo nacional. Honduras llega obligada a ganar este partido para seguir con vida, una nueva derrota prácticamente nos aleja del objetivo tras apenas sumar un punto de seis en casa y dos de nueve de visita. La H marcha en la penúltima posición del octagonal de Concacaf.

PEDRO TROGLIO LA PRIMERA OPCIÓN

Una vez se confirme la salida de Fabián Coito y sus ayudantes de la Bicolor, la Comisión de Selecciones que tiene una reunión planificada para la próxima semana, estarán tomando la decisión de nombrar el sustituto y la primera opción es el argentino Pedro Troglio, actual entrenador del Olimpia, club con el que ha ganado un tricampeonato.

Ver. DOS HERMANOS DE GUATEMALA DIRIGIRÁN EL HONDURAS VS JAMAICA

De momento, DIEZ ha conocido que Troglio todavía no ha dado el sí, pues no sería ético de su parte adelantarse cuando está todavía Fabián en el cargo y no hay una salida oficial. La Fenafuth y la Comisión de Selecciones le pidieron a Coito siete puntos en esta fecha FIFA de octubre como máximo y cinco como mínimo, objetivo que no se cumplió. Todavía está en duda si se pueda vencer a Jamaica que viene de empatar contra Canadá.

Este medio, además, ha conocido que los nombres de Diego Vázquez y Héctor Vargas, también argentinos que dirigen en el país y que conocen en funcionamiento mental y deportivo del futbolista catracho, no están entre las opciones, pues si Pedro Troglio decide decir no, se buscará una nueva alternativa y para eso se necesitará algún tiempo.

Ver. LOS 10 PECADOS QUE COMETIÓ COITO EN LA ELIMINATORIA CON LA H

Lo que sí está claro es que después del miércoles, el nuevo entrenador de la Selección de Honduras no se conocerá de forma inmediata. Habrá un tiempo de por lo menos 10 días, pues ha sido Coito quien puso su cargo a disposición. Además, al uruguayo le quedan solamente cinco meses de salario, pero habría una negociación para cerrar su salida.

Fabián Coito se irá con todo el cuerpo técnico; su asistente Miguel Falero, el preparador físico Sebastián Urrutia, así como el videográfo. Quien se quedaría sería el preparador de arqueros Josué Reyes, quien tiene contrato por aparte con Fenafuth. Se espera que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar de forma inmediata porque Honduras juega el 12 de noviembre ante Panamá en San Pedro Sula y el 16 frente a Costa Rica en San José.

El ambiente que vive el cuerpo técnico uruguayo ya no es compatible para seguir trabajando luego de los malos resultados. La primera opción es el argentino Pedro Troglio