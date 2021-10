Martinoli revela la fea experiencia por la que renunció a Televisa: ''Me aventó las hojas en la cara delante de todos''

Christian Martinoli es considerado en la actualidad uno de los mejores narradores del fútbol mexicano. El comentarista de TV Azteca vivió una corta y desagrabale etapa en sus inicios dentro del medio, ya que colaboró con Televisa, pero solo estuvo pocos días tras una pelea que mantuvo con Alfonso Morales.

La 'rivalidad' entre Martinoli y Televisa es muy conocida, al ser competidores directos, pero hubo una época en la que trabajó en dicha empesa y se llevó una de las experiencias más feas como comunicador.

Durante el programa 'Historias Engarzadas', con Mónica Garza, el narrador recordó que hace algunos años estuvo en Televisa, trabajando para 'Radio W Deporte', donde coincidió con el Enrique 'Perro' Bermúdez y el Doctor Alfonso Morales, quien falleció en diciembre de 2020.

Martinoli cuenta que le pidieron grabar una nota y él solicitó a su entonces productor que se la corrigiera. Sin embargo, le cambiaron casi todo lo que había hecho y así lo grabó.

Alfonso Morales quedó muy molesto con Martinoli por su trabajo y le habría dado un tremendo regaño y hasta le 'mentó la madre'.

''Yo estuve con el Perro Bermúdez y el Doctor Morales, porque ellos tenían un programa de radio. Un día, me mandó a llamar, le pedí al productor que me corrigiera la nota que yo había ofrecido, traje mi nota, el productor me cambió el 1000% de la nota y el Doctor Morales me mentó la madre por lo que tuve que grabar'', recuerda Martinoli.

El narrador de TV Azteca cuenta que le llevó a Morales su hoja original, llena de rayones, y le dijo que lo que había grabado no era lo que él presentó, sino que todo se lo cambiaron. Pese a la explicación no se escapó del regaño más humillante de su vida.

''Le llevé mi hoja toda rayada por el productor y mi idea original, y le comenté 'usted dirá'. Me contestó que 'era un insolente y que nunca iba a llegar a nada'. Luego agarró las hojas y me las aventó en la cara, enfrente de todos. Agarré mis hojas y me fui, esa es la única experiencia con aquellos (Televisa)'', cerró.