Giancarlo González aclara su versión de la renuncia de la Selección de Costa Rica

Traducido de mucha controversia, el laureado y experimentado defensor tico Giancarlo González salió al paso para explicar su versión del porqué de la renuncia de la Selección de Costa Rica en el proceso de Luis Fernando Suárez camino a Qatar 2022.

El defensor de 33 años fue claro en que no se trató de una determinación para dar espacio a los jóvenes, tal y como manejó la prensa deportiva costarricense, sino de uno de decisión personal en cuanto a su rendimiento.

“Primero quiero agradecerle por la pregunta; después quiero aclarar, porque la verdad que no manejo mucho las redes sociales y esto, pero por familiares y así sé que se dice siempre que hay problemas y estas cosas. Totalmente en desacuerdo y totalmente mentira eso. Obviamente que los medios tratan de vender con eso”, mencionó el defensor", comenzó diciendo a La Nación.

“Aclarar eso y mi ciclo en la Selección siento que está cerrado porque la verdad siento que estás al 100 o mejor no estás y se pelea el Mundial y estas cosas. La verdad que estoy siendo honrado conmigo y también con el país, a como siempre tuve el compromiso, disciplina y entrega durante los años que estuve en la Selección, siento que también a la hora de tomar esta decisión es respetable”, detalló.

González dejó en manifiesto que habló personalmente con Luis Suárez y que él le supo entender.

“Es el líder de la banda, él me entendió y yo siento que la vida es de ciclos y Pipo le dio a la Selección como la Selección también me dio a mí. Estoy sumamente agradecido y obviamente le deseo lo mejor a los compañeros; tengo grandes amigos ahí. Como en todo grupo, de 25 o 30 jugadores, con algunos te llevas mejor que con otros, pero eso no quiere decir que haya problemas o eso”, cerró.

Y agregó: “Yo siento que yo no me voy por tema de edad, sino que me voy más bien porque no me sentía al 100%. Obviamente que en la Selección hay que estar al 100% si juegas, si no juegas, si estás en la grada y yo no me sentía al 100 en las últimas veces que fui y por eso estoy tomando la decisión. No estoy tomando la decisión por un tema de edad. Obviamente hay jugadores jóvenes como Juan Pablo Vargas y Fernán Faerrón que tienen que hacerse un espacio en la Selección y yo me hago a un costado”.

El único caso que no ha sido verdaderamente aclarado hasta el momento, es con el futbolista Manfred Ugalde por su mala relación con el entrenador.

Costa Rica enfrentará este miércoles a Estados Unidos en calidad de visitante. Actualmente marchan en la quinta posición con 6 puntos.