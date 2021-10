La dura crítica de Amado Guevara tras caer ante Jamaica: "Ponerse la camisa de la Selección es algo sagrado y no se ve esa alegría"

La Selección de Honduras sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificar al mundial de Qatar 2022, luego que caer 0-2 ante Jamaica en el estadio Olímpico y quedarse en el último lugar de la clasificación.

Tras lo sucedido, un panorama que no se espera, el excapitán y entrenador, Amado Guevara, realizó un análisis de lo sucedido y lo que le viene a la escuadra hondureña.

"Ver a la Selección de esa manera duele. Hay tantas cosas que hablar, pero estamos con una sensación muy triste y dolidos. Hay que hacer un análisis profundo, dónde el equipo y dónde los jugadores se caen".

Uno de los aspectos que más le preocupa al "Lobo" Guevara es la parte anímica que mostró la escuadra hondureña. "Hoy veo a los muchachos y no son ellos, son jugadores que tienen más por regalar en todos los aspectos: físicos, anímicos, pero hoy son tantas interrogantes que quedan. Es fácil señalar y decir el profe, la federación; es lo más fácil, ¿pero que solucionamos?. Ojalá que los señores de la Comisión hagan un análisis que sirva de lección para todos".

Y también aprovechó para comparar lo realizado por otras selecciones. "Hay otras selecciones que con menos recursos, pero con trabajo se ven diferente. Puedo mencionar a El Salvador, Panamá y lastimosamente la realidad es esa. Quisiéramos cambiar, pero la realidad es que somos los últimos de una octagonal, donde las expectativas eran otras. Un profesor me enseñó que el fútbol si le das buenas cuentas te paga, pero sino te cobra".

El planteamiento mostrado por Coito es uno de los aspectos que no le parecieron a Guevara, quien consideró se han hecho muchas variantes es los mismos partidos.

"Hoy se inició con el típico 1-4-3-2-1, donde se ve un equipo plano, sin colectividad, ritmo lento y lo que más me preocupaba fue ver un equipo golpeado y no nos levantamos del golpe del domingo o del empate ante Costa Rica".

Y agregó. "Con el cambio de Kevin (Álvarez) pasamos al 4-4-4, luego Andy pasa a la segunda línea, pero por la izquierda. Me llamó la atención que había comenzado de lateral derecho, volante derecho y después por la izquierda. Ya de eso ¿Qué se puede decir al respecto?"

En lo que respecta a la salida de Coito. "Eso del profe pasa a manos de la Federación y Comisión de Selecciones, no sé si van a respaldarlo como lo han venido haciendo, ellos son los que manejan y toman las decisiones. Ese es el sentir de todos y no se ve un equipo que está disfrutando lo que haces. Ponerse la camisa de la Selección es algo sagrado y no se ve esa alegría, los rostros se ven tensos; así es bien difícil".

Amado Guevara confesó que. "Hoy me levanté triunfalista y no dudé que podíamos perder, ni empatar, pero sinceramente el funcionamiento general del equipo ante una Jamaica que trae un plan completo y con eso te supera y en tu casa".

Sobre las matemáticas que se manejan. "De manera directa se nos alejan, pero el repechaje está ahí. Que lindo es esto del fútbol que el repechaje lo vas a pelear con las dos selecciones que vas enfrentar en esta próxima ventana. Está en nosotros poder aprovecharla y los federativos deben tener la madurez para saber que es lo que viene".

Y cerró diciendo. "El vuelo directo se ha perdido porque te sacan siete puntos y por más que hayan 24 en juego, ya es difícil viendo los equipos de Norteamérica, pero a cinco de Panamá y tres de Costa Rica te puedes meter a la pelea por el repechaje".