¿Aurah Ruiz intentó atropellar a Jesé Rodríguez? El video de lo sucedido y lo que admite la modelo

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz vuelven a ser protagonistas para la prensa rosa. La pareja tuvo una fuerte discusión que habría terminado con un intento de atropello por parte de la modelo al futbolista. El momento fue grabado por un testigo que recorría la misma calle.

Tras los rumores que apuntan contra la canaria, fue la propia Aurah que quiso desmentir lo sucedido a través de su canal de 'Mtmad'.

''Es una noticia falsa. La prensa ha dicho que he arrollado a mi pareja tras una discusión. Discusiones tienen todas las parejas del mundo. Pero, si es verdad, que tengo que decir que yo no he atropellado a nadie. Vivimos juntos, estamos bien. Es el padre de mi hijo, ¿estamos locos o qué?'', dijo la novia de Jesé, con quien ha tenido una relación de amor-odio en los últimos años.

''No hay intentos. Si tú quieres atropellar a alguien, te lo llevas por delante y lo matas o le pasa algo. Esto es mentira. Se me está acusando de algo que no he hecho y esto es algo gravísimo. Se me va la pelota a veces, pero no tanto'', añadió guapa modelo de 31 años.

Aurah reconoció que sí hubo una pelea entre ellos: ''Yo no voy a negar que hubo una discusión porque sí la hubo. El coche que tenemos pesa 2.270 kilos. Si tú a una persona la atropellas con esto, lo mínimo que le va a pasar es que se parta un pie''.

Además asegura que la lesión que impidió entrenar a Jesé junto al resto de sus compañeros no tiene nada que ver con esto. ''Él no entrenó el día siguiente con el equipo porque él ya tenía unas molestias del partido del pasado fin de semana. En el minuto 5 le dio un tirón en el abductor y no podía casi ni caminar''.

Por último, Aurah afirma que llevarán el caso ante sus abogados: ''Tomaremos las medidas legales pertinentes contra él. Y los periodistas si trabajan así, pues yo el año que viene oposito a periodista y me saco las noticias de la manga''.