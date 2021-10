Jorge Ramos lanza duras críticas a la prensa deportiva de Honduras tras despido de Fabián Coito

El periodista de ESPN Jorge Ramos tildó de "gran culpable" a la prensa deportiva de Honduras por el mal rendimiento de los futbolistas de la Bicolor y por influenciar en el despido del entrenador uruguayo Fabián Coito.

Durante el programa de este jueves, Ramos conversón con sus compañeros de transmisión y soltó en hizo énfasis en que contratando un nuevo entrenador (sea Pedro Troglio o Diego Vázquez) podrán solucionar el problema actual, pero perderán en creación de generación para el futuro.

"En el caso de Honduras lo que puede pasar, por dos o tres partidos más, tendrá el apoyo de la prensa; pero si hacen tres empates seguidos, la prensa también se va a comer en pedacitos al próximo técnico", dijo.

Y agregó: "Si fuera el caso de Pedro Troglio o de Diego Vázquez, son dos técnicos que conocen el entorno mucho más que Coito. En lo futbolístico a lo mejor les va a entregar menos que Coito para el futuro del fútbol hondureño, pero en lo inmediato puede ser una solución".

Sin embargo, detalló que nada cambiaría en torno a la H, aun clasificando a la Copa del Mundo.

"Troglio debe saber mucho de fútbol y no digo que la barbie no, pero sí cambiará el momento; pero a pesar del repechaje y una hipotética clasificación al Mundial, Honduras seguirá siendo la misma Honduras que históricamente ha sido, pero ya al pueblo no le importa porque después se agarran de un resultado de Real Madrid o Barcelona para la felicidad", soltó.

Te puede interesar: Johnny Palacios y su reveladora entrevista tras proceso de Jorge Luis Pinto

La prensa influyente

Según el comunicador uruguayo, tanto Coito como los futbolistas no soportaron la presión de la prensa deportiva.

"La contra parte de culta la tiene Coito, pero la gran culpa la tiene el entorno creado por la prensa, no tengo la más mínima duda; porque mentalmente destrozaron al futbolista de la selección. Se creen que esto es un trabajo de factoría, donde hacen chorizos, esto tiempo muchos componentes. Los medios de prensa de Honduras y Perú te hacen picadillo, condicionan al pueblo a ir en contra de su selección", enfatizó.

Finalmente, dejó en claro que "el cuarto lugar está en el aire, a ver quién lo agarra; todas tienen posibilidades" y que con su rendimiento actual, tampoco habría cabida en otra Copa del Mundo con 48 clasificados.

Ver: Los números negativos de Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras

Actualmente, Honduras es último en la octagonal con tres unidades después de tres empates e igual cantidad de derrotas. La próxima jornada enfrentarán a Panamá en casa y de visita ante Costa Rica.