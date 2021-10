Génesis receta paliza de escándalo en Liga de Ascenso: próxima jornada y horarios de los partidos

La Liga de Ascenso está ardiendo jornada a jornada con partidos destacados que han robado protagonismo en todos las agrupaciones buscando al nueva campeón de Torneo Apertura 2021.

Este viernes la actividad sigue el inicio de la cuarta fecha y juego por liderato del grupo C con Choloma recibiendo a Lone FC a las 7:00 PM desde el Estadio Rubén Deras.

En el grupo B Real Juventud no da treguas como líder invicto con 20 unidades, sin embargo, este domingo tienen una dura visita ante Deportes Savio, quienes buscan asegurar su clasificación en la segunda plaza.

Calendario de partidos de este fin de semana.

Encuentros entre semana:

FC Nacional 2- 3 Santa Rosa

Saba FC 2-1 Social Sol

Yoro FC 1-3 FC Alvarado

Olancho FC 4-0 Gimnástico

Estrella Roja 3-1 CD Broncos

Génsis 8-1 Cedrito FC

San José 2-1 Atlético Junior

CUARTA RONDA-SEGUNDA VUELTA

Viernes 15 de octubre

CD Choloma vs Lone FC (7:00 PM)

Sábado 16 de octubre

Esperanzano vs San Juan Huracán (3:15 PM)

Social Sol vs Yoro FC (7:00 PM)

Domingo 17 de octubre

FC Nacional vs San José Clash (3:00 PM)

Tela FC vs Santa Rosa (3:00 PM)

Deportes Savio vs Real Juventud (3:00 PM)

Lapaera vs Olimpia Occidental (3:00 PM)

Estrella Roja vs Juticalpa (3:00 PM)

Arsenal vs Olancho FC (1:00 PM)

AFFI Academia vs Génesis (2:00 PM)

Cedrito vs Inter (3:00 PM)

Boca Junior vs Saba FC (3:00 PM)

Parillas One vs Atlético Independiente (3:00 PM)