Bolillo Gómez y el reto: "Honduras no está eliminada, está complicada pero tiene opciones para estar en Qatar"

El entrenador colombiano, Hernán "Bolillo" Gómez, ya habla como nuevo entrenador de la Selección de Honduras. El sudamericano dice que firmó por lo que resta de la eliminatoria, pero el acuerdo es continuar con el proceso hasta 2026. Viene con su cuerpo técnico completo y desde la próxima semana comenzará a trabajar.

Gómez explicó que le extraña lo que vivió Honduras con Fabián Coito ya que siempre ha sido un equipo fuerte. Cree que todavía se puede ir al Mundial de Qatar porque nadie está clasificado y nadie eliminado, entonces, ahora lo que viene es trabajo y más trabajo.

Para Gómez, el conocimiento que tiene de la región y la experiencia adquirida en 30 años de carrera, son los que lo decidieron en tomar el reto de un equipo que marcha en la última posición de la tabla pero no se rinde.

EL RETO QUE TIENE CON HONDURAS: “Es muy clara. Las cosas son como las organizamos. Hay un torneo de clasificación al Mundial que termina en marzo y desafortunadamente por cosas del fútbol, Honduras no está en una buena posición, está en una posición difícil y faltan 24 puntos que dice que no está eliminada, pero sí hay opciones y se va a luchar por estar en Qatar. Si no se puede estar en Qatar, hay opciones para estar en el proceso del 2026”, comenzó diciendo Bolillo Gómez.

PROCESO A LARGO PLAZO: “Lo conversé con los directivos, mañana (sábado) tengo reunión con el cuerpo técnico. Honduras ha tenido une quipo que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene una base formada y jugadores de experiencia, como dije, hay 24 puntos y uno no se pude engañar, es de lo más complicado para ir al Mundial pero hay que trabajar. Hablé con el presidente de Fenafuth que esto sea a largo plazo porque no hay que estar cambiando técnico, que los jugadores se quedern tranquilos y nosotros tenemos pensado pelear la de Qatar y pelear la del 2026”, comentó don Hernán a TVC.

NO SE EXPLICA QUÉ LE PASA A HONDURAS: “Canadá volvió a ser fuerte, está ordenado, quiere ir al Mundial porque para 2026 tiene la sede. México y EUA son fuertes, es como hablar de Brasil y Argentina en Sudamérica. Eso está fuerte, luego viene el grupo de Panamá y Costa Rica que es de los grandes en Centroamerica. Siempre consideré que los grandes en Centroamérica son Costa Rica y Honduras. Quedé extrañado del partido que hizo Honduras en Canada, entonces, tiene unos altibajos que uno tiene que analizarlo para que los muchachos tengan seguridad en su trabajo.”

SU EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA BICOLOR: “Se hicieron fuertes los que están arriba, tres puntos es muy poquito de 18. Miro la eliminatoria complicada, en este momento nadie está clasificado y nadie eliminado, vamos a trabajar, Honduras tiene una buena base. Antes tenía un técnico cotizado, trabajo hay, es cuestión de traer resultados. Escoba nueva barre bien pero yo soy hombre de experiencia para estos trabajos. Uno gana dos partidos seguidos y te acercas al grupo, aunque en Centroamerica casi nadie gana cinco partidos seguidos, pero están los 24 puntos por disputar”.

LO MEJOR QUE TIENE HONDURAS: “Uno de los partidos que más me gustó de Honduras fue en la Copa Oro ante Panamá que ganó 3-2 y muestra su potencial. Su velocidad en ataque y siempre miré al jugador hondureño sin complejos, con carácter y eso es importante para la eliminatoria. Esta es una selección para encontrarle el porqué no está bien en la eliminatoria, Honduras tiene equipo de experiencia y lo más duro que puede enfrentar un técnico es la eliminatoria porque es el autoestima y orgullo del país. Honduras encaró muchas veces con orden calidad y carácter la competencia. Tiene equipo para este tipo de carácter”.

COMPMPARATIVO ENTRE PANAMÁ Y HONDURAS. “Son muy parecidos los hondureños y panameños. El fútbol de Honduras está unos pasos arriba del de Panamá con mucho respeto. Ahora Panamá se ha vuelto fuerte en su selección y tiene una base de 13 futbolistas que trabajé que jugaron eliminatorias y Copa Oro y ha emparejado mucho con Costa Rica y Honduras. Ellos han creído lo que es jugar en conjunto y equipo y eso ayuda a lo individual. Los panameños son fuertes y son muchachos que fueron a Colombia. El canalero es my fuerte, parecido al de Honduras. Antes los 9 de Honduras eran fuertes, han tenido técnicos importantes como Joirge Luis Pinto, Rueda, Maradiaga, entonces, Honduras tiene trabajo y es como buscar el chip para que vuelva a dar alegrías al país”.

PIENSA EN DARLE OPORTUNIDAD A LOS JÓVENES: “No sacar resultados en dos partidos decis, uy quedás eliminado. Yo les dije a los directivos que hay 24 puntos y si ganas te quedas cerquita. Hay que trabajar cerquita para encontrar qué le pasó a esta selección, porqué Honduras ha jugado mano a mano con equipos grandes. Miro la nómina y tiene buenos jugadores, veo la Sub-23 y tiene grandes futbolistas".

SE VIENE A VIVIR A HONDURAS A LARGO PLAZO: “Uno tiene que vivir en el país donde va a trabajar para conocer su cultura, para conocer al futbolista como persona, que sea profesional, pero hay valores humanos para hacerse mejor futbolista y tener ese sentido de pertenencia que han tenido. Que tengan personalidad para jugar en equipo”.