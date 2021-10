Los preocupantes números del Olimpia: no ha podido ganarle a los grandes y perdió la serie ante Vida

El Olimpia de Pedro Troglio tenía acostumbrado a sus aficionados de estar peleando siempre los primeros lugares, pero el del presente campeonato ha entrado en una etapa de complejidad donde no ha podido con los rivales directos y va camino a jugar repesca si no levantan cabeza.

La derrota de este sábado frente al Vida los mantiene en la quinta plaza del torneo, aunque podrían caer al sexto si el Marathón logra sacar puntos del Nacional cuando se mida al Motagua. Pedro Troglio ha tenido que luchar con lesiones, expulsiones y los llamados de jugadores a la Selección Nacional.

Ayer se consumó la primera serie perdida y fue ante Vida; empataron en Tegucigalpa y cayeron en La Ceiba. Ante Real España empató los dos encuentros y frente a Motagua perdió en la ida, mismo resultado que consiguió ante Marathón.

Se han disputado 14 jornadas, aunque los albos tienen un juego pendiente, las posiciones se mantienen muy cerca con clubes como Motagua, Real España, Marathón y Lobos UPN que es con quienes está peleando por un boleto directo a semifinales; caso contrario si no se levanta peleará el campeonato por la vía del repechaje.

El calendario pendiente de los albos no es sencillo y dependiendo de las variantes que pueda hacer don Pedro Troglio, podría dar un giro. En la jornada 11 debió jugar ante Motagua pero se pospuso. El fin de semana visita al Honduras Progreso, seguidamente recibe a Marathón, en la penúltima fecha choca contra Lobos UPNFM y cierra visitando Puerto Cortés contra Platense.

RESULTADOS ANTE LOS GRANDES

Olimpia 1-1 Real España

Olimpia 1-1 Vida

Motagua 3-2 Olimpia

Marathón 3-1 Olimpia

Real España 1-1 Olimpia

Vida 2-1 Olimpia

CALENDARIO PENDIENTE DE OLIMPIA

Fecha 11 | Olimpia vs Motagua

Fecha 15 | Honduras Progreso vs Olimpia

Fecha 16 | Olimpia vs Marathón

Fecha 17 | Lobos UPN vs Olimpia

Fecha 18 | Platense vs Olimpia