Con clásico ceibeño y Olimpia urgido por ganar en El Progreso, así se jugará la jornada 15 del Apertura

La próxima jornada de la Liga Nacional que se definirá durante la semana con días y horarios, tiene partidos bravos. Uno de los más sobresalientes es el choque Victoria vs Vida en el clásico ceibeño con los dos extremos de la tabla de posiciones.

Los cocoteros han venido siendo los animadores del campeonato. Tras el batacazo frente al Olimpia, ahora tienen vía libre para buscar la clasificación a semifinales o por ende, lograr ganar las vueltas para así buscar una nueva final después de 29 años.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

A media semana habrá partido internacional, Marathón y Motagua se enfrentarán por la Concacaf League, esto hará que estas dos escuadras disputen su compromiso el domingo y no el sábado como está calendarizado para ganar un día más de descanso.

Los verdolagas llega urgidos de triunfo a la fecha 15; reciben en casa al Platense del Primi Maradiaga que le jugó de tú a tú al Real España y lo pagó caro. Mientras tanto Motagua, estará recibiendo al Real Sociedad que con nuevo entrenador derrotó al Victoria.

Mientras tanto el Real España tendrá una complicada visita a Danlí, El Paraíso, allí enfrentará a Lobos UPN, equipo que está en lleno por la clasificación a liguilla. De la mano del profesor Carlos Raúl Cáceres, con su fútbol vistoso, será un rival que pondrá a trabajar a los aurinegros.

Pero antes de esta visita de la fecha 15, la máquina estará jugando el miércoles contra Victoria el partido reprogramado de la jornada uno, lo que pondría más encendida la tabla de posiciones si los sampedranos logran un triunfo. Los jaibos necesitan ganar porque en el Clausura peleará en serio por mantener la categoría.

JORNADA 15 SUJETO A CONFIRMACIÓN

Sábado 23-10-21 CD Victoria vs Vida

Sábado 23-10-21 Honduras Progreso vs Olimpia

Sábado 23-10-21 Lobos UPN vs Real España

Domingo 24-10-21 (3.00 pm) Marathón vs Platense

Domingo 24-10-21 (4.00 pm) Motagua vs Real Sociedad