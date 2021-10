Diego Vázquez tras el triunfo ante Marathón: "El equipo volvió a demostrar que en el Nacional es muy fuerte"

El Motagua ha conseguido un triunfo ante Marathón que los mete de lleno en la pelea por el primer lugar. Para el técnico Diego Vázquez, este es el inicio de un cierre de torneo que podría marcar el futuro para los azules que quieren asegurar el primer lugar del certamen.

Diego manifestó que las lesiones, llamados a la Selección Nacional y el Covid-19, le marcaron los altibajos en algunos tramos del torneo al club, pero ahora ha vuelto a esa forma que es la que quiere mantener en lo que resta del presente campeonato.

"Tenemos un partido menos (el clásico ante Olimpia). A partir de este momento estamos en buena posición, lo manejamos partido a partido y pensar en lo que viene, aunque siempre pensando en Concacaf que enfrentaremos al mismo rival, aunque tratemos de separarlo, son dos torneos diferentes. Hoy hicimos un gran partido y pensando en lo que viene", dijo Diego.

El argentino ha logrado quedarse a dos puntos del líder Vida que suma 29, pero ellos tienen el clásico pendiente ante Olimpia que de ganarlo, estarían asegurando la punta, objetivo que se ha puesto Diego para volver a pelear un nuevo campeonato que se les ha escapado en tres años.

"De ganar ese partido pendiente quedaremos en primer lugar. El equipo volvió a demostrar que en el Nacional es muy fuerte ante todos los rivales. Estoy contento con el funcionamiento del equipo aunque faltan algunos chicos. Ya ajustamos detalles en los que fallamos al inicio del torneo, pero ahora sumamos más entrenamientos juntos y se nota más", comentó Diego.

Motagua le pasó por encima a Marathón en el dominio de la pelota y la definición en el segundo gol mostró el trabajo que hace Diego. "Apostamos a eso, ya se nota la cohesión a la que estamos acostumbrados. Creo que merecimos un gol más nosotros y el tanto de ellos fue circunstancial por un rebote que les quedó, pero me parece que en el volumen de juego y manejo de la pelota de Motagua, me gustó bastante", argumentó el sudamericano.

Finalmente el técnico azul alabó el golazo de cabeza marcado por Carlos Meléndez quien no iba de titular, pero con la lesión de último momento de Cristhopher Meléndez, tuvo que salir al frente y no defraudó. "Lo hizo muy bien, no solo por el gol, sino que estuvo firme en la zaga. Él recién llega se tiene que adaptar a la ciudad, nuevo equipo y emociones nuevas. Ya está entendiendo la idea de lo que queremos y como todos los jugadores que vienen de otros equipos necesitan este proceso y ahora se nota que es y será siendo importante para Motagua"..