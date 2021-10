¿Estaba cansado o lesionado? Jonathan Rubio revela la razón por la que Coito lo sacó en el juego ante Estados Unidos

Seguir a @kelvincoelloHN

Las decisiones que tomó el ahora exentrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, en las primeras fechas de la octagonal, son las que le pasaron factura al cuadro nacional y que terminaron con su proceso.

Jonathan Rubio, uno de los futbolistas a quien le dio la oportunidad, fue señalado tras salir de cambio frente a EUA, partido que marcó el rumbo de esta eliminatoria. El volante habló en exclusiva con DIEZ y cuenta su verdad.

Rubio piensa igual que Maynor Figueroa, que en el entretiempo del partido frente a Estados Unidos en San Pedro Sula, se perdió la confianza en el grupo. El futbolista que milita en la segunda división de Portugal cuenta que fueron golpes duros, que siempre entrenaban al 100% y no se explican porque el equipo nunca levantó nivel.

“Cuando matemáticamente las cosas son posibles, no hay que bajar los brazos. Hay que creer”, comenzó contando Jonathan Rubio que recién había salido de la iglesia evangélica donde se congrega para contar su verdad sobre lo vivido en lo interno de la Selección Nacional. Aclara que él nunca ha tenido problemas con el técnico como se mencionó en redes sociales; misma situación que lo alejó de los llamados para octubre.

¿Cómo la está pasando en Portugal; marchan últimos en el club Chaves y ha sido muy complicado?

Es un gusto siempre hablar con ustedes. Por un lado estoy contento porque he jugado prácticamente todos los minutos, he tenido participación, he podido anotar goles, dar asistencias y al final es lo que uno busca como jugador, sumar y todos queremos ganar, primero la institución. Estamos mal como equipo, no hemos podido ganar, estamos con esa espinita pero confiamos en Dios de que pronto se den los resultados.

El hondureño Jonathan Rubio durante el partido frente a Estados Unidos donde fue titular en el primer tiempo. Fotos DIEZ

¿Fue extraño para usted no ser tomado en cuenta en la última fecha FIFA con la Selección de Honduras?

No lo voy negar, todos queremos estar en la Selección Nacional. Es una cosa muy linda, una alegría estar allí. Venía siendo tomado en cuenta en todas las convocatorias gracias a Dios y me sorprendió un poco no ser llamado, no lo voy a negar, sobre todo por los partidos que había disputado que había estado bien sobre todo en el primer tiempo contra Estados Unidos. Bueno, esperamos poder seguir siendo tomados, son decisiones, uno tiene que trabajar y seguir esperando. Uno no puede dejar de trabajar. A la distancia estuve apoyando, se sufre más. Tengo fe que si sigo trabajando espero volver.

¿Le sorprendió la salida del profesor Fabián Coito de la Bicolor, un técnico que confió mucho en usted?

Por un lado no me sorprende, pero por otro sí. Cuando digo que no me sorprende es que no vamos a negar que los resultados infelizmente no fueron los que queríamos y por otro, fue el entrenador que me dio una oportunidad. Siempre voy a estar agradecido con todo el cuerpo técnico porque hicieron un buen trabajo, tenían una buena relación con la mayoría de los jugadores, había buen ambiente. Pero esto es el fútbol, es de resultados y nosotros no los obtuvimos, siempre cuando algo no funciona cae sobre el entrenador. Es una lástima pero el fútbol es así. Le deseo lo mejor al profe Coito y estoy agradecido por la oportunidad que me dieron.

¿Se ha preguntado qué es lo que realmente le pasa a la Selección Nacional, porqué se inició tan mal?

Yo escuché las declaraciones de Maynor Figueroa y me identifico con lo que él dijo que después de ese medio tiempo contra Estados Unidos, creo que nosotros lo hemos resentido. Ese encuentro fue clave, si bien es cierto empatamos ante Canadá que fue un gran resultado, también se sacó un punto de visita en El Salvador y queríamos ganar; pero al medio tiempo ante EUA… el plan iba, pero la verdad que en el segundo tiempo y los últimos tres partidos no nos hemos podido levantar. Tengo fe que nos podemos levantar, matemáticamente todo es posible y vamos a luchar. La esperanza es la que no se puede perder, sigo teniendo fe y considero que ahora con el nuevo entrenador se le pueda dar vuelta a la situación y que vengan las victorias.

Jonathan Rubio durante el encuentro ante Estados Unidos en el Final Four de la Nations League que la Bicolor.

¿Siendo sincero, porqué lo sacó Fabián Coito a usted, Choco Lozano y Carlos Pineda; él argumentó que estaban cansados, es cierto?

Creo que al final fue decisión técnica, no fue por lesión, tengo que ser sincero, no fue por lesión. Fue una parte del profesor. Eso siempre se le respeta porque ellos están para tomar decisiones, nadie se puede equivocar. Los compañeros que entraron no se quisieron equivocar, no fue culpa de ellos ni de nosotros; al final el fútbol es así. Fue una decisión del profesor y Maynor lo ha dicho, yo no estuve en los últimos tres partidos pero hemos resentido esa confianza que la dan los resultados y a nosotros nos han faltado los tres puntos.

Nosotros nos preguntamos, porqué tantos cambios de un juego a otro. ¿Ustedes esperaron todos esos cambios o era algo que el entrenador les había dicho antes?

Yo creo que esa pregunta es para el entrenador. Uno como jugador tiene que obedecer y al final, todos queremos jugar, yo creo que después del partido ante Canadá había mucho desgaste, hubo un viaje complicado de muchas horas y el profesor lo hizo porque creyó que era lo mejor. Al final es una pregunta para el técnico porque él hizo los cambios; nosotros solo ponemos en práctica lo que se nos manda.

¿Ustedes perdieron la confianza como ha dicho Maynor Figueroa?

Creo que al final es un poco de todo, no hay mucho tiempo para entrenamiento. Son prácticas para que el técnico de la idea, tenemos dos días para acondicionar todo porque los viajes de los que vamos desde Europa son largos y el primer día uno llega para recuperarse. En la Selección no hay mucho tiempo para recuperarse infelizmente, pero al final, el profesor tenía una idea, nosotros intentamos ponerla en práctica, a veces salió y otras salió mal. Hay que ser sinceros, hubo momento que las cosas nos salían bien, en otras no como en los últimos partidos. Pero es un poco de cómo funcionan las cosas.

¿Ahora llega “El Bolillo” Gómez, un técnico jugado, de mucha experiencia que vendrá a cambiar muchas cosas; qué piensa del técnico colombiano usted?

Es un técnico con mucha experiencia, con varios mundiales. No lo conozco más que eso de él, no he tenido la oportunidad de trabajar con él. Vamos a ver si me toma en cuenta, pero yo le deseo lo mejor, que podamos salir de esta situación en la que estamos. Creo que el grupo dará lo mejor si toca estar, le daremos el apoyo, intentaremos ayudar y con la ayuda de Dios y de él esperemos lleguen las victorias.

¿Qué hará usted de diferente para convencerlo porque con técnico nuevo todo viene de cero?

Siempre que llega un entrenador nuevo, es todo nuevo valga la redundancia. Yo lo que tengo que hacer es trabajar en el equipo, seguir luchando, haciendo bien las cosas. Si me la oportunidad seguiré haciendo bien todo, sino pues… el fútbol es así, hoy estamos, mañana no estamos. De mi parte seguiré trabajando como siempre y ya ser tomado en cuenta o no, es decisión del entrenador.

¿Qué piensa del nombramiento de Carlos Tábora como asistente del Bolillo, fue un técnico que nunca lo convocó a las selecciones menores cuando él estuvo al mando?

Yo conozco al profesor Carlos Tábora, tuve la oportunidad de trabajar con él en un equipo de las ligas menores, así que, él me conoce, yo lo conozco. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero si lo conozco, es un hombre cristiano y vamos a ver lo que sucede.

A muchos nos sorprendió su ausencia en esta última fecha FIFA. El técnico dijo que era por decisiones técnicas y eso ha generado rumores de que sucedieron actos de indisciplina tras el juego ante EUA. ¿Qué nos puede decir?

Sí, sí. Las personas que me conocen saben que he sido muy sincero, muy frontal, no he tenido nada que esconder. Todo lo que ha pasado con mi persona son decisiones puramente técnica, no tuve ningún problema ni físico ni personal como leí en algunos medios que dijeron que yo me había peleado con el profesor Fabián Coito. No ha sido nada de eso, fue decisión de él de no llamarme, yo lo he respetado, siempre lo seré. De mí pueden decir que soy un mal jugador, que soy bueno, que soy el peor, pero siempre que sea opinión sobre fútbol las aceptaré porque son gustos. Pero fueron decisiones técnicas.

Aclarado este tema, entonces sostiene que nunca estuvo lesionado ni cansado cuando salió de cambio ante EUA, pues la salida de ustedes hizo que se cayera el equipo…

Bueno, el cansancio es normal, nosotros veníamos de viaje de juegos, creo que si le hubiese preguntado a todos los jugadores hubieran dicho que sí por el desgaste que estábamos teniendo. Yo no tenía ninguna lesión ni nada, fue decisión técnica, quiero dejar eso claro que no es como dicen algunas personas que yo discutí la decisión del técnico; no, fue decisión técnica y se tiene que respetar. El profe quiso hacer lo mejor, a veces se acierta y en otras no.

Se vienen dos finales, ante Panamá y Costa Rica. ¿Cree que se puede rescatar la eliminatoria tomando en cuenta el nivel que anda la Selección?

Estos dos partidos que tenemos en noviembre son más que claves. Si se ganan los dos partidos entramos en la pelea, sino se ganan, como el mismo entrenador Bolillo ha dicho, estamos sentenciados porque no hay margen de error. Los puntos que se pudieron haber dejado ya los perdimos, creo que esta fecha de noviembre marcará el rumbo de lo que resta de la eliminatoria. Honduras tiene buenos jugadores con mucha capacidad y experiencia, seguramente será otra idea y confío que sacará los seis puntos.