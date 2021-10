Cristhian Bolaños enciende la polémica en Costa Rica: “Manejan a la selección como si fuera una pulpería”

En Costa Rica se vive una situación similar a la que pasa en Honduras. La selección nacional pasa un mal momento por las malas decisiones de dirigentes que no han visto más allá por algunos caprichos y ahora están prácticamente fuera de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Esto hizo estallar al mediocampista Cristhian Bolaños, jugador del Saprissa y seleccionado en muchas oportunidades de la “sele”. Dijo que la selección tica se maneja ahora como si fuera una pulpería y se cambia entrenador como cambiar un producto. Estas declaraciones han caído como un barril de pólvora en un equipo en llamas.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA OCTAGONAL DE CONCACAF

“Tenemos que ver quien suda la camiseta, quien es protagonista en los equipos, quien se merece estar en la selección y no llamar por llamar, estamos sufriendo las consecuencias, no es justo que agarren a la selección y la vean como un equipo de barrio, los que hemos estado ahí muchísimos años nos han faltado el respeto porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y eso no se está viendo, se está viendo que La Sele está manoseada por mucha gente que no le ha dado el cariño y el respeto que se debe a un país”, comentó Bolaños a Radio Columbia.

El exjugador del Copenhague de Dinamarcar fue muy duro; aunque no le disparó al entrenador Luis Fernando Suárez, si lo hizo a los dirigentes, pues en Costa Rica tienen una crisis de resultados y hasta en esta fecha de octubre lograron sus primeros puntos luego de vencer a El Salvador en un juego polémico por el arbitraje de Saíd Martínez.

“Me duele que no le tengan el empeño o tomen buenas decisiones y lo manejen como si fuera una pulpería, la selección no puede estar pasando un momento como el que se está viviendo, el país ama el futbol y las cosas no son tomadas con seriedad, cambios de técnicos como si se estuviera cambiando un producto y los jugadores lo están sufriendo, claro, los jugadores tienen su cuota de culpa”, arremetió Bolaños.

Costa Rica marcha en la posición quinta con solo seis unidades de 18 posibles, está a cuatro puntos de la zona de clasificación donde está Canadá con 10 unidades. Los ticos jugarán en noviembre de visita ante Canadá y luego recibirán a una complicada Honduras, situación que enciende las alarmas al equipo que entrena Luis Fernando Suárez, extécnico de la Bicolor.