¿4-4-2 o 4-3-3? Ancelotti aclara cuál es el mejor sistema para el Real Madrid y adelanta quiénes regresan

Carlo Ancelotti compareció en ruda de prensa previo al partido que disputará el Real Madrid en Ucrania este martes frente al Shakhtar. El DT lamentó las molestias que sufre Hazard, pero celebra la vuelta de Mendy y Marcelo. Asimismo explica que tras los dos últimos tropiezos volverá al 4-3-3, el sistema que mejor le sienta al equipo.

De Zerbi, técnico del Shakthar

''Le conozco bien, es un gran amigo. Tenemos una generación distinta, pero lo hizo muy bien en Sassuolo. Sus equipos tienen una gran personalidad y juegan muy bien''.

Lunin, el segundo portero

''Está progresando bien y está mostrando calidad. Yo he hablado con él y le he dicho que lo voy a dar minutos. Es verdad que enfrente tiene a uno de los mejores del mundo, como Courtois. Es un portero que va a tener éxito como futbolista''.

Sistema de juego

''Si no hemos mostrado una clara identidad es que algo ha pasado. He intentado defender con un 4-4-2, como ante el Espanyol, y no ha salido bien. La idea es clara y este equipo tiene que jugar 4-3-3. Luego hay partidos en los que se puede jugar 4-3-3 sin un extremo claro, pero el sistema ideal para esta plantilla es el 4-3-3''.

Hazard y Mendy

''Hazard está cansado de tener estos problemas. No está lesionado, tiene una sobrecarga, pero creo que estará ante el Barça u Osasuna. Mendy ya está, no sé si empezará de titular. Hemos tenido problemas en la izquierda, porque solo teníamos a dos laterales izquierdos y ahora tenemos a dos más''.

¿Casemiro, Kroos y Modric tienen futuro juntos?

''Yo creo que son jugadores que siguen compitiendo y que son top. Luego somos una plantilla con jugadores jóvenes como Blanco, Camavinga y Valverde que empujan mucho. Yo tengo que tener en cuenta la edad de todos, la experiencia de los jóvenes... Tenemos un centro del campo que puede competir contra todos''.

Semana crucial

''Antes del parón no lo hicimos muy bien y ahora son partidos muy importantes. Esta segunda parte tras el parón la tenemos que hacer mejor. Tenemos que hacerlo muy bien y el equipo está preparado y motivado. El equipo sabe lo importante que son estos partidos''.

El estado del Madrid tras el parón

''Ha sido un buen periodo, porque los jugadores han vuelto, salvo Hazard que ha tenido un pequeño problema. Pero recuperamos a Mendy y Marcelo, las condiciones de Kroos han mejorado. Me gusta lo que he visto en los últimos entrenamientos y el equipo está preparado para un partido difícil ante un club que juega bien y que intentará lo máximo para ganar''.