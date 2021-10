Lucas Lezcano suelta desgarrador testimonio de su vida en Argentina tras marcar un "gol para toda la vida" ante Olimpia

El fútbol es ese deporte hermoso que cambia vidas traducido de muchas historias de superación rescatando a jóvenes de las drogas, alcohol, maras y levantando familias de la pobreza.

Así se traduce el pasaje del protagonista de esta entrevista, el joven delantero argentino del Vida Lucas Lezcano, que ha puesto su nombre en la órbita de la Liga Nacional de Honduras tras anotarle al Olimpia en el triunfo cocotero de la jornada 14.

Lezcano habló con DIEZ y reveló cosas de su vida íntima que pocas veces escuchamos en boca de un jugador extranjero en la Liga Nacional quien manifestó que la "tuvo que luchar" para convertirse en futbolista profesional, además de su admiración por Pedro Troglio y otros ídolos argentinos.

Surgido de uno los barrios más humildes de Sarandi, provincia de Buenos Aires y formado en las inferiores de Independiente, la perlita sudamericana de los cocoteros busca abrirse paso en el campeonato nacional para hacer historia.

-Entrevista completa-

¿Qué sensaciones tienes por tu gol ante Olimpia?

Me siento feliz de poder ayudar a que mis compañeros sumen tres puntos porque ellos y el cuerpo técnico día a día se rompen el lomo, ellos saben lo que pasan semana a semana y lo que desean es darle el campeonato a La Ceiba. No me estaba tocando la oportunidad de anotar, Fernando Mira confió en mí y estoy muy contento.

¿Estás conscientes de a quién le anotaste tu primer gol en Honduras?

Sí, yo sé lo que es el Olimpia, tiene una historia bien grande acá en Honduras; pero hoy mis compañeros y el profe Mira también lo están haciendo grande, por eso salen los resultados que salen. Esto es más que merecido porque se trabaja semana a semana full.

Lucas Lezcano y su familia comiendo juntos en Argentina.

¿Cómo viviste esa noche después del juego?

¡Ufff! Pura felicidad, las pocas oportunidades que tuve no anoté y hacer mi primer gol de esta manera es una locura que me va a quedar para toda la vida, la cancha, la gente, el estadio... te juro que no me entra la felicidad en el cuerpo, es una locura. Miraba el gol, las cosas que ponían en redes sociales -yo siempre veo de nuevo los partidos-.

Háblame de tu pasaje en el Independiente de Argentina...

Allí estuve desde niño, prácticamente del 2005 al 2021. No me tocó jugar, pero compartí con esos crack del fútbol como lo hago acá, con jugadores que han sido campeones con Fernando Mira por su experiencia.

VIDA PERSONAL EN ARGENTINA

Acá hay muchas historias de superación de futbolistas hondureño y tú eres muy joven ¿Pasa lo mismo en el fútbol argentino?

Mi realidad es que mi familia la luchó, te puedo contar millones, pero sí tuve etapas difíciles en mi vida, por eso en cada gol o en cosas que tengo la oportunidad me pongo a llorar porque uno como jugador sufre mucho. Emocionalmente muchos chicos en Argentina o en cada país del mundo tienen su historia atrás.

¿Cuál es tu realidad detrás de todo?

No fui un chico sufrido, pero no te voy a mentir, la peleé, sufrí y hoy me siento feliz por todas estas cosas. Yo soy muy frío por las cosas que me pasaron; cuando hablo con mi familia o mi novia me preguntan cómo estoy y les respondo que estoy tranquilo.

Claramente hay barrios donde uno lo pasa difícil: ¿Cuál es tu caso?

Yo nací en un barrio de Sarandí, hay casas de madera y todas esas cosas; hoy en día gracias a Dios la gente de la Municipalidad lo están arreglando, pero yo tuve amigos jugadores y hoy soy uno de los pocos chicos jugando. El resto le tocó distintos caminos, trabajando, muertos o en la cárcel.

Lucas Lezcano celebrando su anotación ante Olimpia. Foto: Edgar Witty

¿De donde tú vienes, o eres futbolista o tomas otros caminos?

En Argentina casi todos los jugadores nacen de un barrio, de una última oportunidad donde te dicen -si no, te toca trabajar, ir a robar u otras cosas, no hay otra verdad, esa es y eso se vive en todo el mundo, pero con la ayuda en Argentina hay más oportunidades. Los jugadores más grandes te pueden contar que solo tenían una oportunidad, si la rechazaban, era esa.

¿Alguna vez te sentiste tentado a robar para sobrevivir?

No te voy a mentir, la realidad es que sí, pero no... siempre tuve una familia y gente buena que me ayudó, siempre estaré agradecido, me decían que jugara porque tenía talento. Hoy cada vez que hago un gol me siento feliz, sino hubiese sido jugador, no sé qué hubiese sido de mi vida, quizá trabajar con mi papá de moto o una realidad que no sé.

Todo argentino tiene un ídolo: ¿Cuál es el tuyo?

Para mí el más grande de todos siempre será Diego Maradona, pero hoy tengo muchos ídolos, a Messi lo amo, algún día lo quiero conocer. Juan Riquelme también, fue un jugadorazo y recién saludé a Pedro Troglio; de Carlos Tévez me gusta su historia de superación, de niño se dice -me pongo a jugar como Carlos Tévez y puedo triunfar-. Algún día me gustaría charlar con ellos para que me cuenten cómo ha sido su vida.

¿Ya conocías a Pedro Troglio desde antes o era la primera vez?

Era la primera vez. Como todo chico, sabiendo lo que fue él como futbolista y ahora como entrenador; cuando él dirigía en primera, yo estaba en reservas, pero nunca me tocó enfrentarlo o algo.

¿Se te pusieron los pelos de punta al conocerlo?

Sí, yo siempre digo lo mismo. La gente que está de técnico siempre se merece respeto; el profesor Mira u Orlando son gente de mucho nombre, solo te queda escucharlos y aprender de lo que te digan.

¿Cuáles fueron tus palabras para Troglio?

Hablamos del partido, me preguntó cómo estaba -le dije que muchas gracias. Yo no tenía muchas palabras para él, solo quería escucharlo y presenciar ese momento.

¿Qué tipo de futbolista anhelas ser en el fútbol hondureño?

La realidad que yo llegué acá con un propósito personal y segundo para quedarme y hacer historia. Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico estamos en camino a lograr ese objetivo. Quiero quedar en la historia de un campeonato del club después de tanto tiempo. Para mí es un gol, pero cuando entró la pelota y fui a abrazarlos, no me quedaron palabras para agradecerles. Estoy feliz por ellos porque se rompen en lomo, ellos se merecen el campeonato.

Un saludo hasta Argentina: "Quiero enviarle un saludo a mi familia en Argentina, a mi novia; me siento agradecido porque día con día están presentes"

Otra frase:

"En Argentina aprendí a pegarle de zurda en un campeonato de barrio. Un entrenador llamado Diego Ficu me aconsejaba que le pegara con la izquierda, hoy se lo reconozco y le agradezco".