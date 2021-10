Emilio Izaguirre se desahoga: Revela que su madre salió llorando del Nacional y cuestiona a los futbolistas de Motagua

Emilio Izaguirre vivió el pasado domingo uno de los momentos más incómodos como futbolista en el estadio Nacional cuando llegó con Marathón a enfrentar a Motagua, su ex club, y fue objeto de insultos de parte de muchos aficionados en las graderías.

Aunque acepta que está acostumbrado a los gritos en su contra, Izaguirre se retiró dolido ya que en el sector de silla estaban sus padres, su hijo y su esposa quienes escucharon 'groserías' que nunca esperaron del público que una vez coreó su nombre a tal punto de convertirse en uno de los grandes referentes de su historia.

¿Qué sucedió en el partido? Emilio atribuye a que todo esto se originó por el volante Kevin López al considerar exageraba faltas provocando que los hinchas le silbaran y de esta forma presionar al árbitro que finalmente le mostró tarjeta amarilla e hizo que el entrenador Martín García lo sacara del partido por temor a una expulsión.

Emilio Izaguirre en la marca con Kevin López durante el clásico ante Motagua en el Nacional. Fotos Marvin Salgado

"Yo he marcado fuerte toda mi vida, pero nunca he lesionado a alguien, pero no es que estoy dolido con el equipo. Esos jugadores parecen niñas, ni Messi, ni Pedro o Alexis se quejaban como algunos futbolistas de ahí", dijo en referencia a López que fue a quien le tocó marcarlo.

"Motagua juega por las bandas, los otros equipos no y en este juego a mí me toca trabajar más defensivamente y a veces se ve así porque no voy a dejar que me estén centrando a cada rato, pero nunca he ido con mala intención, por eso siempre me ponen amarilla porque empiezan a gritar, a llorar", dijo incómodo.

¿Es por Kevin López? "Él estaba enojado y creen que solo contra ellos juego fuerte, yo estaba molesto porque solo saben llorar, que solo busco a golpear con plancha y ni Messi me lloró como ellos, porque no he sido desleal o alguien que trata de lesionar a alguien", disparó.

"Yo he marcado a futbolistas de élite que han demostrado su capacidad en Europa, pero hay algunos que se la creen y no han ganado nada en el fútbol, que lo hagan cuando clasifiquen a mundiales", siguió.

SU MAMÁ SALIÓ LLORANDO DEL ESTADIO

Una de las situaciones que ha hecho reaccionar así a Emilio Izaguirre es que considera que los gritos desde la gradería fueron provocados por López y quien más ha sufrido era su madre que llegó a verlo.

"La afición me estaba gritando porque él (Kevin López) estaba haciendo show, mi mamá estaba bien dolida en silla y nunca pensó que me gritarían así y eso duele, que la familia escuché esos insultos, yo estoy acostumbrado".

Y agrega: "En el estadio estaban mi hijo, mis padres y mi esposa y nunca pensaron que la afición de Motagua me dirían tanta grosería, mi madre salió hasta llorando porque el día que salí del equipo no fue a mí a quien mas tocó (el sentimiento) porque yo soy profesional y no me dolió ni cuando salí del Celtic que gané 15 títulos, sino mi familia es la que sufre y mi hijo me dijo que nunca desearía jugar ahí por cómo se han comportado", relató.

Por último, Izaguirre, quien fue mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, expresó un mensaje al público que una vez coreó su nombre: "Quiero aclararle a la afición de Motagua que no estoy dolido con el equipo, pero nunca pensé que el aficionado de ciclón me iba a decir groserías".