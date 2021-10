Pedro Troglio quiere entrenar una selección: "No lo veo como imposible, pero tampoco es que sea mañana"

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, todavía sigue pensando que le falta dar un paso en su carrera y convertirse en entrenador de Selección Nacional. Es un tema que no descarta a corto plazo, pero explica que no está desesperado.

En una charla con el portal Tercer Fútbol de Ecuador, el DT tricampeón con el albo analizó su presente y explica que haber venido al Olimpia ha sido de lo mejor que le ha pasado, pues dice que el trato que le dan le hace sentirse en casa. Repasa su historia.

Troglio contó que nunca pensó en venir al país a dirigir, pues solo había escuchado el nombre, pero al escuchar que era de un grande que le hablaban, no dudó en dar el sí a los dirigentes que lo buscaron y ahora no tiene rivales que le compitan por el campeonato.

"Nunca pensé que iba a venir a Honduras a dirigir, la verdad que yo buscaba, como me pasó en Gimnasia, salí tres veces subcampeón y parecía que no servía. Yo dije: “para salir campeón hay que ir a dirigir a un equipo grande fuera de mi país”, porque en Argentina estaba difícil poder dirigir a Boca y a River, entonces, a la vez que fui a Paraguay y salí campeón, con Cerro Porteño. Acá en Olimpia cuando se dio esta posibilidad hacía ocho campeonatos que no salía campeón y dije: “es el lugar ideal, están necesitados” y tuvimos la suerte de salir tres veces campeones y después también me seducía el tema de la Concacaf, tuvimos la suerte de meternos entre los cuatro mejores de la Concacaf Champions, ahí eliminando a equipos de la MLS, últimamente ganando el Azteca", declaró.

ENAMORADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

Troglio fue muy crítico con los terrenos de juego donde se disputan los partidos de Liga Nacional, pues es una realidad. A pesar de esa situación, explicó que los futbolistas son muy fuertes y técnicamente buenos, algo que le ha ayudado a lograr el tricampeonato.

"Ha habido situaciones muy fuertes que hemos vivido desde que llegué y conocí un club increíble, con un predio fantástico, con un terreno de juego único, un club muy serio que nunca imaginé, que vos estás en Argentina y decís “uh, Honduras” y encontré un jugador muy leal, un clima muy caluroso, que yo me supongo que será muy parecido a ustedes (Ecuador) en algunos lugares que tienen muy calurosos, acá es muy difícil, por ejemplo ahora jugamos en miércoles a las tres de la tarde en San Pedro Sula en 40 grados a la sombra, más o menos, jugamos a las tres de la tarde; los jugadores son fuertes físicamente, técnicamente son buenos", comentó Pedro Antonio.

Sobre los terrenos de juego donde Olimpia ha sufrido, sobre todo con el estadio Nacional donde se le han lesionado gravemente cuatro futbolistas, Troglio criticó: "Lo único para mejorar son los terrenos de juego, que la verdad que dejan mucho que desear, no son buenos, salvo el predio nuestro, que tenemos canchas de primer nivel, pero los campos de juego donde jugamos ni siquiera donde hacemos de local es bueno, entonces eso es para mejorar".

LA SELECCIÓN ES TEMA PENDIENTE

Los aficionados hondureños y la mayoría de prensa en Honduras se decantaron para que Troglio tomara las riendas de la Selección Nacional, pero el presidente del Olimpia fue claro al ser miembro de la Comisión de Selecciones; poner al argentino iba a crear una división entre fanáticos, pues no era el momento de que ocupara el lugar de Fabián Coito.

"A mí siempre me gustó el día a día, me gusta más esto de levantarme todos los días, yo me levanto cinco y media de la mañana, me levanto a las seis, me tomo un café y arranco, llego al entrenamiento con mi cuerpo técnico antes que todos, esperamos a los jugadores y nos vamos después de que terminan todos y me encanta, me encanta estar y me encanta el día a día", comentó Troglio.

Luego expuso que es un tarea pendiente y no descarta ser adiestrador de un equipo nacional que busque sus servicios. "El entrenador de selección, tiene más baches en el medio, es más de análisis. A mí me gusta el campo de juego, pero también hay una realidad, también me gustaría de la misma manera que jugué un Mundial como jugador algún día dirigir un Mundial como técnico. Estaría bueno porque sería como completar todo, no lo veo como algo imposible, lo veo como una posibilidad a futuro, pero tampoco es que estoy esperando que sea mañana, que sea cuando tenga que pasar y si no es, paciencia", cerró.