Comisión de Arbitraje niega discriminación a Melissa Pastrana quien denunció que está siendo marginada

Las polémicas declaraciones de la silbante FIFA, Melissa Pastrana, quien explicó que se siente marginada por la Comisión de Arbitraje de Fenafuth, han tenido eco al interno de los dirigentes que han salido al paso y explicaron que no hay nada de lo que dice la jueza.

Y es que Pastrana no ha vuelto a ser nombrada en juegos de Primera División, únicamente la usaron para pitar en la Liga de Ascenso. Es la única juez mujer con gafete FIFA. En su trayectoria ya tiene en sus espaldas Juegos Olímpicos, Mundiales Femeninos y partidos internacionales de varones en Concacaf. Además es árbitra certificada por Concacaf para el uso del VAR, experiencia que según la jueza, no se le valora en Honduras.

"Me extraña de sobremanera que Melissa Pastrana se sienta de esta forma (apartada de Liga Nacional). Tendríamos que platicar con ella para ver qué pasa porque lo que he escuchado y es que en algún sector de la prensa está pujando por Melissa y no investiga qué pasa", comentó Óscar Velásquez, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Los miembros de la Comisión de Árbitros de Fenafuth: Benigno Pineda, Viviam Rodríguez y Óscar Velásquez quien es el presidente. Foto especial

Los dirigentes del árbitraje saben que si Pastrana denuncia a nivel de Concacaf o FIFA que está siendo marginada por su condición de ser mujer y no se le incluye por temas de discriminación, se le vendría un grave problema a Fenafuth y los que manejan los árbitros. Ante esto, el presidente de la Comisión, Óscar Velásquez explicó.

"No hay discriminación. Le estamos dando todo el apoyo al arbitraje femenino en Honduras, lastimosamente se cortó con la pandemia del Covid-19, pero tenemos muchas árbitros, como Lourdes Noriega, Merlin Soto que será FIFA, Vivian Herrera de Choluteca que pronto también será gafete FIFA y les damos oportunidad. Deben de quitarse eso de que hay discriminación, eso no es permitido, deben quitarse de la mente", sentenció Velásquez.

LA VERDAD SOBRE LA AUSENCIA DE PASTRANA

Velásquez junto a Benigno Pineda, los encargados del manejo de los árbitros, explicaron con detalles por qué Melissa Pastrana no ha sido nombrada para partidos de primera división, pero sí en Liga de Ascenso, situación que abre la polémica tras lo dicho por Pastrana.

"Le hemos dado todo el apoyo a Melissa. Ella sabe todo lo que ha pasado. Regresó de los Juegos Olímpicos de Tokio el 7 de agosto, prácticamente ese día comenzó la Liga Nacional. Ella, el 11 de agosto dirigió el Olimpia vs Real España, luego tuvo una participación afuera del país entre la jornadas 3 y 5 como árbitro VAR en Liga de Campeones de Concacaf y a su regreso decidió no participar porque tenía una prueba física a nivel de Selección para la eliminatoria del 2022. Ella, ese viernes 17 de agosto que hizo la prueba física, volvió y está participando en Liga Nacional en el juego Victoria Olimpia", siguió explicando.

"A ella no la hemos dejado de la mano, incluso en la primera jornada de la Liga de Ascenso fue considerada para pitar el juego Broncos vs AFFI en Choluteca, pero ella salió del país el 6 de septiembre y volvió el 13. Fue a un curso en Curacao y desafortunadamente... tenemos una plena confianza en su capacidad, ella se lesiona en una prueba física que no pudo superar. Si ella la supera hubiera participado en partidos de hombres en Concacaf como está pasando con mujeres que están trabajando con tiempos de hombres", comentó.

Luego sigue explicando: "Ella regresa lesionada y comunica el 17 de septiembre que está en terapia muscular y estuvo desde que regresó el 13 de septiembre hasta el 4 de octubre que supimos... vimos el tiempo que ha pasado que ustedes como prensa deben saberlo, nosotros no tenemos que estar informando porque es interno. A ella le dan de alta y ha tenido entrenamiento para volver al nivel físico, sin embargo ahora que tenemos la notificación, el 9 de octubre ella está de nuevo pitando en el Ascenso".

"La árbitra Melissa Pastrana ha tenido un apoyo de la Comisión.Cuando ya esté recuperada le vamos a dar participación, le estamos exigiendo que pase las pruebas de hombres pero les apoyamos en primera y Liga de Ascenso. La Comisión hablará con ella y Benigno Pineda y con este resumen, creo que algún sector de la prensa lo hace porque no la mira nombrada", comentó el presidente de los árbitros.

PITARÁ PARTIDO AMISTOSO JAMAICA VS COSTA RICA

Benigno Pineda, coordinador de la Comisión de arbitraje explicó que Melissa estará de cuarto árbitro este 24 de octubre en el juego amistoso que disputarán los equipos masculinos de Jamaica y Costa Rica. "Ahora ya no podemos nombrarla porque se va dos días antes para esos partidos. Ya la posibilidad de nombrarla no se da", dijo Pineda.

"Esta situación de Melissa la hacemos grande, es una árbitra que se evalúa por su trabajo, no por ser mujer. Ya expliqué que ha tenido participación. Hay árbitros como Saíd Martínez que solo ha tenido cinco participaciones en liga porque ha salido mucho. ¿Qué pasa cuando un juez internacional no lo toman en cuenta? Dicen que no sirve. Si ellos solo estuvieran afuera del país, eso es bueno", comentó Velásquez.

"Considero que es más tomada en cuenta a nivel internacional y por eso es difícil que tenga más participación. Ella salió el 6 de septiembre y en ese tiempo se lesiona y está de vuelta el 4 de octubre. No veo donde está la polémica y estar en una situación que no existe. No hay discriminación, ella cuando está en óptimas condiciones será considera. No se baja de categoría cuando pita en el ascenso", explicó el presidente de los silbantes.