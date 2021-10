Las metas de "Machuca" Ramírez en el mejor momento de su carrera: Anhela ser campeón y ser convocado por Bolillo

Marlon "Machuca" Ramírez es uno de los goleadores en el torneo Apertura 2021 de la liga hondureña. Su gran rendimiento con UPNFM lo ha mantenido en la pelea de la tabla de máximos artilleros con diez goles.

En entrevista con DIEZ, el delantero aprovechó para aclarar las razones por las cuales salió de Marathón, además explica por qué cree está en su mejor temporada desde que debutó como profesional.

Machuca no esconde su deseo de ser convocado para la selección mayor de Honduras, salir al extranjero y se ilusiona con ser campeón con Lobos.

LA ENTREVISTA

Hace unos meses Marathón te anunciaba como baja porque quizá creyeron que no tenías para más, ¿qué pasó?

Terminó mi contrato y al final no se me comunicó nada, tuve que abocarme con los directivos y preguntarles, consulté con Rolin que es con quien más me comunicaba. Al final supuestamente nos íbamos a reunir y cuando llego, no había nadie ahí, luego lo llamé a Rolin y me comunicó por teléfono que la directiva ya no contaba conmigo y así tomé la decisión de venir aquí.

¿Qué has hecho distinto para que este torneo sea diferente en cuanto a goles ?

Creo que ha sido enfocarme en mis debilidades, eso fue algo que me faltó allá (en Marathón), también me ha ayudado el trabajo extra, centrarme en esas cositas que me hacían falta para dar ese último paso.

¿Sientes que vives tu mejor momento en la Liga Nacional?

Sí, creo que desde que llegué aquí he estado trabajando bien y enfocado en lo que quiero, y gracias a Dios se me están dando las cosas.



Marlon Ramírez tras anotarle al Honduras de Progreso en el Apertura 2021 de la Liga Nacional.

¿Crees que puedes volver al extranjero ?

Salir nuevamente es uno de mis objetivos y seguimos trabajando para eso, primeramente Dios me dé la oportunidad.

¿Hay ofrecimientos de afuera ?

Hasta el momento no han habido ofertas.

Vimos la forma en como abrazaste a Raúl Cáceres tras anotar ante Honduras Progreso, ¿en qué ha influido en tu rendimiento?

Me ha ayudado mucho, creo que desde que llegué ha sido un técnico que me acuerpó y me hizo saber que contaba conmigo. Él también se mete bastante con el jugador, mira mucho las debilidades de nosotros para corregirnos a beneficio nuestro y del equipo.

¿Cuántos goles te has propuesto como meta para el final de esta temporada ?

La meta ya la tenía desde que estaba en Marathón y no se me dio, mi meta era de ocho goles, pero desde que llegué aquí he metido más de lo que me propuse y esperamos seguir metiendo más.

¿Para qué está UPNFM en este torneo? ¿Se vale soñar con el título ?

Estamos para ser campeones, creo que levantar la copa es uno de mis anhelos en donde me tocara estar, hoy me toca aquí y sueño con poder levantar el trofeo en UPNFM.

Lobos y Vida se han metido en lugares donde solo estaban los grandes, ¿qué significa?

Todo es un trabajo en grupo, eso es lo que tiene a UPNFM y Vida en donde están, también el trabajo de los entrenadores y el buen funcionamiento de los jugadores dentro de la cancha.

Los técnicos dicen que a la selección van los que en mejor momento estén, ¿sigues con la ilusión de ser llamado?

Sí, otro de mis objetivos es representar a mi país, estuve en las inferiores y nunca se me ha dado la oportunidad de estar en la mayor, pero sigo trabajando para que se me pueda dar ese gran paso y hacerlo de la mejor manera como lo he estado haciendo.

¿Te sientes listo para una convocatoria en noviembre con la selección Nacional ?

Sí, para eso trabajo, se me están dando las cosas y estoy dando lo mejor de mi, ya una vez tenga la oportunidad estoy seguro que aportaré mucho.

¿Qué piensas del nombramiento del Bolillo Gómez?

Sabemos que Bolillo ya ha estado en mundiales, es una tarea dura, pero esperamos que las cosas se le den en los partidos que le faltan y poder clasificar al Mundial.