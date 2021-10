Kevin López, el goleador del Motagua que sueña con poder regresar a la Selección de Honduras

Kevin López estuvo cerca de dejar las filas del Motagua por cumplir su sueño en el extranjero, pero el destino le tenía previsto continuar vestido de azul, donde está viviendo una de sus mejores temporadas de su carrera.

El "Choloma" no solo solo es uno de los futbolistas que mejor centra por la banda derecha, sino que ahora se ha convertido en el goleador del conjunto de Diego Vázquez.

Pese a no realizar la pretemporada con las águilas, el volante del Motagua suma siete goles en la campaña y destaca como el cañonero de su club en el Apertura.

"Al principio me costó porque no había hecho pretemporada con el equipo, pero soy de las personas que me gusta la disciplina, trabajé al máximo y ahí están los resultados".

López se muestra muy agradecido con Diego Vázquez, quien considera es pieza clave para que pueda tener el momento que vive.

"Todo está en las manos de Dios, también en la confianza del profe, mis compañeros, familia que siempre están ahí, pero hay que trabajar mucho",

El volante de los azules llegó a la cifra de 44 goles con el tanto que le hizo al Marathón el pasado fin de semana y destaca que es una de sus fortalezas el cabeceo.

"Llevo varios goles de cabeza, creo que tengo esa virtud que me gusta entrar al área y tengo la ventaja que siempre ingreso ahí, también conozco bien a Omar Elvir y como manda los centros y trato de aprovechar".

SUEÑA CON REGRESAR A LA SELECCIÓN NACIONAL

Kevin López ya ha conformado la Selección Nacional, pero las cosas no se le dieron de la mejor manera, pero su deseo es regresar en su momento. La llegada de Hernán "Bolillo" Gómez le genera una motivación extra.

"Tenemos nuevo técnico pero lo tomo con calma, yo trato prepararme y si sigo así haciendo bien las cosas podría tener una oportunidad. Por el momento estoy enfocado en lo que pueda hacer con el Motagua".

Y agrega: "Es un sueño, un orgullo poder representar al país, pero lo tomo con calma y sin apuro. Yo espero estar preparado cuando se me de la oportunidad".

Tras su paso por la H y algunas críticas, el jugador es consciente que debe mejorar su nivel. "Somos conscientes que en la Selección es otro nivel y de mi parte estoy enfocado en mantener mi nivel y si se me da la oportunidad de poder representar al país, pues hay que hacerlo de la mejor manera".