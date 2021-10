Diego Vázquez habla de méritos para ser DT de la Selección; responde a Emilio Izaguirre y del título que sueña

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habló con DIEZ sobre el duro compromiso que sostendrá este jueves ante Marathón por los cuartos de final de la Liga Concacaf. La Barbie espera un juego de mucho vértigo, pues también se juega el pase a la próxima Champions League.

Diego, además de hablar del ciclón, también charlo de la Selección Nacional. Habla de los méritos que se ha ganado para estar en el banquillo de la Bicolor pero los dirigentes ven a otro lugar. Además está dispuesto a darle la mano al "Bolillo" Gómez si le pide asesoría sobre el fútbol nacional.

El argentino respondió a las polémicas declaraciones de Emilio Izaguirre quien manifestó que los jugadores del Motagua "parecían niñas" y lo hizo a su estilo. Quiere ganar un título en este semestre y considera que su equipo está en la curva ascendente que buscaba.

Diego, se viene un partido importante ante Marathón donde puede marcar el destino del Motagua en Concacaf. ¿Cómo lo visualizas?

Es una llave importante, el objetivo es pasarla, seguir avanzando y hay dos cosas en juego: el pase a semis de Liga Concacaf y el pase a la Champions de League que de los equipos que estamos en competencia, solo va a quedar uno afuera.

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, cuando llegaba a San Pedro Sula para enfrentar el partido contra Marathón. Fotos Jeffry Ayala

¿Estos partidos internacionales cómo los miras; como responsabilidad o un reto?

Siempre son un reto, están los equipos que quedaron arriba en el torneo y es como un premio para nosotros, pero es lógico, lo tomamos con toda la responsabilidad. Siempre damos lo mejor. Este es el séptimo torneo que disputamos desde que estamos en Motagua, es lindo, tiene viajes, buscando clasificación a la Concachampions. Es algo para mostrarse internacionalmente sobre todo para el jugador.

¿Qué ingrediente extra veremos en este partido en relación al último que jugaron el domingo por la liga?

Si bien somos dos equipos que nos conocemos, son dos encuentros que tienen su historia. Lo esperamos de la misma manera, venimos de ganar un juego importante porque nos permite seguir estando en la parte de arriba en la Liga. En este torneo nos da buen ánimo el haber triunfado en Tegucigalpa y haberlo ganado bien. Sabemos que Marathón es un equipo que tiene buenos jugadores, está bien dirigido, entonces, tenemos que estar muy bien para hacer un gran partido nosotros.

¿Tienes bajas o llegas completo?

Están todos disponibles, no tenemos bajas, salvo los que vienen saliendo de lesiones que no están para jugar todo el partido.

¿Sientes que a esta altura del torneo ya estamos viendo al Motagua que tú quieres ver; lo miras candidato al título?

Nosotros siempre vamos viendo lo que viene. Nosotros vemos el fútbol muy lejos, tenemos poco tiempo para trabajar los partidos, solo nos queda para pensar en el próximo partido. Estamos mejor por la pretemporada que pasó, ahora tenemos equipo completo y sumando entrenos juntos. Volvemos a ver al Motagua de otros torneos, esperemos seguir creciendo para llegar a esta parte del campeonato que es la más importante.

¿El aficionado del Motagua ya quiere un título internacional; tú sueñas en que ya es tiempo de ganarlo?

Yo siempre voy partido a partido, miro el próximo, siempre pienso de esa manera. Lógicamente que soñamos con el título (en Concacaf), pero lo que digo siempre: si uno descarga una montaña mirándola bien, se cae; entonces, el próximo paso es el juego que viene y hay que darlo firme, pelota a pelota, escalón a escalón, paso a paso pero todo concentrado y vivir el momento presente.

¿Está el Motagua en la curva que tú quieres; digo porque van peleando la punta del torneo, vivos en la Liga Concacaf y a punto de meterse en la Champions 2022; puede la afición soñar con ganar campeonato este semestre?

Lo que les puedo decir a los afición es que esperamos hacer un gran partido este jueves, ese ha sido nuestro objetivo. Si bien es cierto es la obligación que tenemos al estar en este maravilloso equipo, esperen que el jueves va a salir Motagua al 100% para buscar ganar el partido.

¿Qué has hecho de diferente con Kevin López para que haya levantado su nivel?

Está mejorando, está creciendo y tiene que ver con algo interno de él, está mejor que el torneo pasado. Nosotros vemos el funcionamiento de equipo, obviamente también trabajamos a nivel individual con ellos. Kevin está bastante bien y esperamos que siga en ese camino.

¿Te sorprendieron las declaraciones de Emilio Izaguirre que manifestó que los futbolistas de Motagua se quejaron de qu él pegaba mucho?

No… no sé, ni las vi, por allí miré el título nada más.

Dijo que tus futbolistas parecían niñas.

No sé. Ni les contesto a jugadores. El fútbol se juega en la cancha, en el verde césped.

¿Qué piensas de la salida de Fabián Coito de la Selección de Honduras?

Yo di mi opinión al principio del proceso, ahora pienso lo mismo. Son cosas que no nos corresponde opinar, es algo que manejan los directivos. Yo respeto mucho a Fabián, estuvimos a disposición de él, hablamos, lo apoyamos y con el que venga haremos lo mismo. Nosotros lo dijimos, hay algo que se llama méritocracia y nada más. Pareciera que el mérito lo tienen poco en cuenta, pero no me corresponde a mí decir.

¿Cuándo hablas de méritos es porque se mencionó tu nombre y en Fenafuth se decantaron por un técnico de otro calibre como “Bolillo” Gómez?

Nosotros tenemos ocho años dirigiendo en Honduras, que no es fácil, entre todo el cuerpo técnico de Motagua. Entre todos nosotros hay más de 100 años de fútbol: Hugo Caballero, Ninrod Medina, Pato Negreira y mi persona… entonces, tenemos más de un siglo dirigiendo. Pero se mira que eso no es suficiente, nosotros seguiremos trabajando, ensayando y tratando de crecer. Estamos bien en Motagua, nos tratan bien, estamos felices y seguiremos trabajando. Desde afuera hay una palabra que se llama meritocracia y uno espera que lo miren (risas).

¿En este tiempo que despidieron a Fabián Coito, antes de nombrar al Bolillo, se te acercaron?

Te repito, hay una palabra que se llama meritocracia, entiendes; mérito. Nosotros tenemos ocho años en el fútbol hondureño siempre al tope, con el equipo bien. Ya te dije, estamos muy felices en Motagua.

¿Sigues levantando la mano para tomar la Selección Nacional?

Ya te dije, estamos felices en Motagua.

¿Pero, te sientes en este momento capaz de dirigir a Honduras cómo está?

Es una pregunta que le tienes que hacer a los directivos.

¿Estás dispuesto a darle consejos al “Bolillo” Gómez, nuevo técnico de la Selección Nacional?

Totalmente, lo hicimos con Fabián Coito apenas vino, estuvimos reunidos en su momento para brindarle el apoyo. Lógicamente que cuando uno está en esa posición necesita que lo apoyen.

¿Se puede rescatar este barco?

Son preguntas para los federativos sobre un montón de temas. Motagua siempre ha apoyado, los directivos nuestros siempre están cerca, de hecho, Javier Atala, está en la federación y tienen el apoyo nuestro.

¿Diego, “Bolillo” necesitará los jugadores del Motagua para buscar alternativas para la Selección Nacional; estás dispuesto a sacrificar cediendo a los jugadores?

Ahora estamos en una parte importante de todas las competencias, en Concacaf y en la Liga Nacional. En esa parte nosotros necesitamos a todos los futbolistas en esta parte del torneo.