Barcelona vs Real Madrid: Horarios en el mundo y por dónde ver el primer Clásico Español sin Messi  

Barcelona y Real Madrid se enfrentan el próximo domingo por la jornada 10 de la Liga Española, ambos llegan en situaciones diferentes, pero peleando los primeros puestos de la clasificación.

El Camp Nou será el escenario de este partido y se vivirá el primer Clásico sin Lionel Messi, quien se marchó el PSG. Ahora el protagonismo lo tienen Vinicius y Ansu Fati.





Ambos llegan en una situación diferente, Real Madrid solo con una derrota en la temporada y Barcelona con un Koeman cuestionado en cada partido, aunque en su último partido derrotó al Valencia 3-1. Los blancos no jugaron la fecha pasada.



El encuentro se llevará acabo el próximo domingo 24 de octubre a las 4:15 P.M hora de España y se jugará en el Camp Nou.

Horarios del Clásico en el Mundo



En Argentina: a las 11:15 A.M

En Bolivia: a las 10:15 A.M

En Brasil: a las 11:15 A.M

En Chile: a las 11:15 A.M

En Colombia: a las 09:15 A.M

En Costa Rica: a las 08:15 A.M

En Cuba: a las 10:15 A.M

En Ecuador: a las 09:15 A.M

En El Salvador: a las 08:15 A.M

En Estados Unidos (Washington D.C.): a las 10:15 A.M

En Guatemala: a las 08:15 A.M

En Honduras: a las 08:15 A.M

En México: a las 09:15 A.M

En Nicaragua: a las 08:15 A.M

En Panamá: a las 09:15 A.M

En Paraguay: a las 11:15 A.M

En Perú: a las 09:15 A.M

En Puerto Rico: a las 16:15 P.M

En República Dominicana: a las 10:15 A.M

En Uruguay: a las 11:15 A.M

En Venezuela: a las 10:15 A.M

*Transmite la cadena de Deportes Sky Sports*