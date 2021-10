Vinicius desvela las 'amenazas' de Ancelotti desde el banquillo: ''Te voy a quitar, te voy a quitar''

Real Madrid logró su segundo triunfo en la Champions frente al Shakhtar gracias a una gran actuación de Vinicis Jr., que sigue creciendo futbolísticamente desde que está bajo las órdes de Carlo Ancelotti.

Repasá la tabla de posiciones de la Champions League

El extremo brasileño tiene la confianza de su entrenador y ayer en Kiev se despachó con un doblete en la goleada del merengue. El segundo tanto de 'Vini' fue una obra de arte, quitándose a varios rivales para definir con un potente zurdazo.

No es nuevo, porque la temporada pasada ya hizo lo mismo ante Liverpool en Valdebebas con otro doblete. Pero sí es la ratificación de que ha dado un puñado de pasos al frente que le convierten en un elemento vital para este Real Madrid como gran socio de Benzema.

Vinicius cerró su show con una asistencia perfecta a Rodrygo en el 65 y festejó ese tanto de su compañero como si hubiese sido suyo. Era su noche. Y Ancelotti lo dejó el campo, ya que el atacante disfrutaba con cada carrera y cada balón que tocaba.

Una vez finalizado el encuentro, el '20' del Real Madrid dio su valoración y reconoció que la jugada del segundo gol la tiene acostumbrada a realizar en los entrenamientos.

Piqué revela que le dijo a Vinicius que se fuera al Barcelona

''Siempre hago esta jugada y me sale, pero en los partidos cuesta. Sigo trabajando, tengo 21 años y mucho tiempo para ser un gran jugador. Es normal que voy a fallar, pero a veces va a salir. Ya he marcado siete goles, más que la temporada pasada. Siempre me llevé bien con la presión, la confianza que me da el entrenador es importante. Nos gustan estos partidos de Champions y ahora a descansar'', expresó el joven delantero.

Por último desveló las 'amenazas' que le lanza Ancelotti desde el banquillo para mantenerlo enfocado en el juego y a la misma vez motivarlo a mejorar. De ahí que le dedicara gestos tras sus goles.

''Eran para el míster, que me pide siempre que marque muchos goles y estar concentrado en el partido. Algunas veces fallo ahí y siempre me habla desde fuera: 'Te voy a quitar, te voy a quitar', para seguir concentrado'', explicó el brasileño.