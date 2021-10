La Concacaf destaca el impresionante récord que ostenta el portero de Marathón Denovan Torres

La Concacaf ha destacado la historia del guardameta de Marathón, Denovan Torres, guardián que ha sido clave para que el equipo verde de San Pedro Sula, siga en la ruta al sueño de ganar la Liga Concacaf, torneo en el que se verá las caras este jueves frente al Motagua.

Torres es uno de los buenos arqueros del torneo local. Nacido en la aldea de Las Vegas en Victoria, Yoro, un pueblito conocido por ser productor de café, maíz y frijoles. Allí creció Denovan, en las polvorientas calles donde se forjó para ser un ganador y hombre de retos.

El guardameta se ha convertido en ser el portero con el récord de más penales atajados. Lleva seis intervenciones en este torneo de Concacaf y es una de las cartas que presentará el técnico Martín García para buscar frenar la artillería de Motagua.

Con siete partidos jugados en la Liga Concacaf, Torres ya acumula 17 salvadas 12 de ellas, en la edición 2021 y quizás, lo más notable de esas salvadas es que fueron en definición de tiros de penal. En los octavos de final en 2020 realizó dos contra Antigua de Guatemala y la más reciente de sus heroicas actuaciones fue contra el Real Estelí de Nicaragua donde salvó cuatro remates que le dieron el pase al Marathón a los cuartos de final.

LA HISTORIA DE SUPERACIÓN

Denovan Galileo viene de una familia futbolera. Sus tíos jugaron a nivel profesional. Bayardo Torres defendió la camisa del Victoria en Liga Nacional, mientras que su padre, Galileo Torres, participó a nivel de la Liga de Ascenso jugando en el Yoro FC.

“Me hice portero por mi papá, él siempre me motivo a que jugara fútbol mejor si era esa posición y lo combinaba con los estudios, porque mi mamá (Nencys) era maestra y me decía: ‘Sino estudia, no juega’”, recuerda el guardameta del Marathón en el portal de Concacaf.

Denovan llegó muy chico al Marathón. Desde 2012 se forja buscando un puesto y tuvo que pasar desde ser el cuarto portero, escalando posiciones hasta que en 2014 se convirtió en el estelar. Antes estuvo bajo la sombra de Víctor Coello, el uruguayo Juan Obelar, el beliceño Shane Orio y hasta el veterano Junior Morales.

Torres no desmayó hasta lograr su objetivo: “Fue muy dura esa época, porque miraba como se iban los otros porteros y pensaba, ahora será mi oportunidad, pero no era así, seguía en la banca. En esa época en una ocasión tomé la decisión de irme porque quería jugar, pero me fueron a buscar del equipo para volver y seguí a la espera”, relata Denovan, quien confiesa que el día del debut sintió nervios, pero luego entró en confianza.

Desde el 2014 ha sido uno de los jugadores determinantes en el club, aunque como él dice, ha pasado por buenos y malos momentos. Algunas veces desde la banca y otras en el campo, pero siempre confiado y entregado al club.

QUIEREN TUMBAR A MOTAGUA

Este jueves, Marathon enfrenta la ida de cuartos de final frente a Motagua. La ida será en el estadio Olímpico y Denovan dice que tienen que sacar una ventaja para buscar rematar la serie en la complicada cancha del estadio Nacional.

“Lo más importante de este partido será conseguir un resultado que nos ayude a llegar bien a Tegucigalpa, en donde se definirá la clasificación a semifinales. Debemos sacar una buena ventaja”, comenta Torres quien lleva el gafete de capitán el equipo más querido de San Pedro Sula que en los últimos años ha sido uno de los que no falta en torneos de Concacaf.